العلامة الشيخ محمّد علي التسخيري. 

محمد صادق الهاشمي||



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◾المؤلف المرحوم حاج حسين الشاكري. ◾ من كتاب ذكرياتي. عالم فاضل، كاتب مبدع، أديب متتبّع، بذكاء مفرط، وخفّه روح، وطيب نفس، وخلق حسن، ويتقن عدّة لغات اجنبّيه، ولد في النجف و ترعرع فيها، وأتقن التعليم الابتدائي و المتوسّط، والنهائي فيها، ثمّ دخل الحوزة العلميّه وواصل دراسته العاليه على الشيخ صدرا، والشيخ جواد التبريزي، والسيّد محمّد تقي الحكيم، والشهيد السيدّ محمّد باقر الصدر، والسيدّ الإمام الخوئي، حتّى صقلت مواهبة ووصل إلى مدارك العلماء الأعلام ثمّ هاجر إلى مدينة قم المقدّسة ودرس على العلّامة الشيخ وحيد الخرساني و السيّد محمّد رضا الگلپایگاني،وخلال دراسته كتب مقالات دينيّه وتوجيهيّه في الصحف العربية، كما أفرد كتب خاصّة في مواضيع إسلامية، ثمّ انتقل إلى طهران و أشغل فيها مهامّ ثقافيّة مهمّه وإدارية في وزارة الإرشاد في بادئ الأمر حتّى وصل إلى ما وصل بجهوده الجبارة، وفكره النيّر، وسيلي ذطر المراكز الحسّاسة التي شغلها و المؤتمرات الدوليّة التي اشترك فيها، ولد الشـيخ محمّد على ابـن الشيخ علي أكبر التسخيري بـتاريخ 11/11/1364هـ المصادف ليوم 19/10/1944م في مدينة النجف الأشرف في أسره دينية. والده الشيخ علي أكبر التسخيري من أهالي محافظة مازندران في شمال إيران. أنهي دراستة الابتدائيه والمتوسّطة والإعدادية في مدينة النجف الأشرف، وواصل دراسته الأكاديمية في كلية الفقه في النجف الأشرف ايضاً فحاز شهادة البكالوريوس في العلوم العربية والفقه الإسلامي. وكان يدرس ـ إلى جانب ذلك ـ دروس حوزوية حتّى بـلغ مـرحـلة الصدر، وآية الله السيّد الخوئي، وآية الله السيّد محمّد تقي الحكيم، والشيخ جواد التبريزي، والشيخ كاظم التبريزي، والشيخ محمّد رجائي، والشيخ صدر الديـن البادكوبي، والشيخ مجتبى اللنكراني، والشيخ المدرّس الأفغاني، وغيرهم من الآيات العظام. وكان خلال دراستة يقوم بعملية تدريس تلك العلوم والدروس التي درسها وعلمها طلاب حديثي عهد بالحوزة. كما استفاد في مجال الأدب العربي الشعر من الأساتذة الكرام، أمثال: الشيخ محمّد صالح الدجيلي، والشيخ محمود الدجيلي، والسيّد فيّاض، الشيخ محمّد المظفّر، والاستاذ الغّبان، والشيخ عبد المهدي مطر، السيّد قطب، والشيخ محمّد أمين زين الدين، والشيخ احمد الوائلي. أحسّ في نفسة ـ في في مقتبل العمرـ بطبعة الشـاعري ومـيله نـحو الشـعر والأدب العربي، فنظم قصائد شـعرية وألقـى الخـطب الأدبـية فـي مـختلف المناسبات الإسلامية و الندوات الأدبية الشعرية. اعتقل في العراق عام 1969 إثر مشاركتة في انتفاضة ليلة العاشر من المحرّم (1969) في النجف الأشرف، وعُذّب بشدة في معتقلات (قصر الرحاب) خلال شهر. وعند هجرتة الى إيران عام 1970م سكن مدينة قم المقدّسة وواصل دراستة الحوزوية فيها ما يقارب العشر سنوات. فدرس على أيدي أساتذتها الكبار و آياتها العظام، أمثال: السيّد الگلپایگاني، والشيخ وحيد الخرساني، والشيخ هاشم الآملي، كما قام بتدريس العلوم الحوزوية في قم المقدّسة والعلوم العربية الإسلامية في عدد من الجامعات والمراكز العلمية في أنحاء الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران انصرف إلى التبليغ الإسلامي والإعلامي فتفلّد المهام التالية: 1ـ انتخب عام 1998م عضواً في (مجلس الخبراء) مـمثلاً عن اهالي محافظة گيلان / رشت. 2ـ عُيِّنَ مشاوراً لسماحة القائد المعظّم في الشؤون الثـقافة في العـالم الإسلامي حالياً. 3ـ ومعاون القائد المعظّم للعلاقات الدولية منذ عام1990م. 4ـ المشاور الأعلى للشؤون الدولية لبعثة القائد المعظّم للحجّ. 5ـ معاون رئيس بعثة الحجّ. 6ـ رئيس رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية (منذ تأسيسها عام 1994م وحتّى الان). 7ـ مستشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي للعلاقات الدولية (خلال وزارة السيّد اللارجاني). 8ـ معاون العلاقات الدولية لمنظمة الإعلام الإسلامي (خلال الأعوام 1981ـ1991م). 9ـ عضو (سابق) في لجنة الشورى العليا للإعلام الإسلامي ـ خارج البلاد, 10ـ عضو (سابق) في هيئة اُمناء الشورى الدولية وشورى الكتّاب لمنظمة الإعلام الإسلامي. 11ـ مسؤول اللجنة المشرفة على تعليم الطلاب الأجانب، داخل و خارج القطر. 12ـ عضو اللجنة المشرفة على طباعة القرآن الكريم في القطر. 13ـ أمين عام مجتمع أهل البيت العالمي. 14ـ عضو لجنة الشورى العليا لمجمع أهل البيت (ع) العالمي، ثمّ عيّن رئيساً لها. 15ـ عضو اللجنة العليا للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. 16ـ عضو لجنة الشورى العليا لمجمع التقريب من المذاهب الإسلامية. 17ـ عضو لجنة الشورى في مجمع فقه أهل البيت (ع) في قم، ونائب رئيسها. 18ـ رئيس اللجنة الثقافية في مؤتمر القمّة الثامن للدول الإسـلامية في طهران. 19ـ رئيس (لجنة العمل الإسلامي المشترك) في (مـنظمة المـؤتمر الإسلامي). 20ـ عضو لجنة تنسيق النشاطات الإسلامية. 21ـ عضو هيئة اُمناء منظمّة الحوزات و المـدارس الديـنية و الأكـاديمية خارج القطر. 22ـ عضو لجنة الأُمناء في لجنة الدفاع عن حقوق الطفل (كافل). 23ـ عضو (سابق) في لجنة الثقافة العليا لمؤسسة أمير كبير خلال الأعوام 1981 ـ 1986 الميلادية. 24ـ عضو الهيئة المشـرفة على تأسيس كـلية اُصول الديـن للـعلامة العسكري. 25ـ عضو الهيئة العليا لجامعة التقريب بين المضاهب الإسلامية. 26ـ ممثل الجمهورية الأسلامية في إيـران في كـثير من المـؤتمرات السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية خارج إيران و داخلها. 27ـ عضو (مجمع الفقه الإسلامي)، مـندوباً فـيه عـن الحـوزة العـلمية الإسلامية الإيرانية (منذ تأسيسة عام 1983 ولحد الآن). 28ـ اُستاذ جامعة الإمام الصادق (ع) في (الفقة المقارن). 29ـ اُستاذ (سابق) في جامعة إعداد المدرّسين في (الاقتصاد الإسلامي). 30ـ عضو لجنة الإشراف عـلى الرسـائل الجـامعية فـي جـامعة الإمام الصادق (ع). 31ـ اُستاذ (سابق) في جامعة گیلان. 32ـ اُستاذ (سابق) في جامعة يزد. 33ـ اُستاذ (سابق) في جامعة نيشابور. 34ـ اُستاذ (سابق) في الإشراف علة جامعيّة فـي طـلية العـلوم الاجتماعية. 35ـ اُستاذ (سابق) في جامعة نجف آباد. 36ـ عضو المجمع العلمي في دمشق / سوريا. 37ـ عضو شورى معهد الإمام الهادي التأهيلي للدراسات الإسلامية في السودان. 38ـ مشرف على مجلة (التوحيد) العربقية التي تصدر حالياً فـي (قـم / إيران). 39ـ اُستاذ (سابق) في مدرسة السيّد الگلپایگاني، وكانت المدرسة الوحيد للعلوم الإسلامية في قم. 40ـ عضو الهيئة العـلمة السـتشارية للمـركز الإسلامي للدراسـات المستقبلية / إيران. نشاطات اُخرى: كما إنّ له اُخرى على الصعيد الحكومي و الشعبي و الجـتماعي و السياسي و الثقافي، فقد، 1ـ ساهم في الجلسات التخطيطية العليا للاقتصاد الإسلامي الجامعي. 2ـ ساهم في جلسات المجالس العـليا للشـؤون الإعـلامية و السـياسية والاجتماعية والثقافية (بما لا يمكن ذكره في هذا المختصر). 3ـ ساعد في اسكان المهاجرين العراقيين. 4ـ اشترك في تأسيس بعض الاتحادات و الجمعيات، مثل: 1ـ جمعية ذوي الكفاءات. 2ـ جمعية الشهيد الصدر، و غيرهما. 3ـ ساعد في ترشد الحركة الإسلامية المضادّة للنظام البعثي الحاكـم في العراق، وكان لمدة معيّنة من قادتها. 4ـ أشرف على تنظيم برامج (صوة الجمهورية الإسلامية في إيران) مدّة شهور عديدة. قائمة موجز بعض نشاطاتة الثقافية: 1ـ ألّف ما يقرب من (50) كتاباً و كراساً في موضوعات مختلفة. 2ـ كتب ما يقرب من (350) بعثاً و موضوعاً و مقالاً. 3ـ كتب في مجلة التوحيد ـ وحدها ـ أكثر من (مئتي) موضوع ترجم له بعضها ونشر في مجالات و صحف غير عربية. 4ـ حاضر في المجالس الشعبية أكثر من (400) محاضرة فـي مـختلف المناسبات و الموضوعات. 5ـ درّس في عدد من الجامعات و المعاهد العلمية. 6ـ أجاب على أكثر من (500) سؤال في المجالات الدينية العلمية. 7ـ أعدّ أكثر من (650) بـرنامجاً إذاعـياً و تـلفيزيونياً بـاللغتين العربية و الفارسة. 8ـ درّس الدورة الاُولى من مجموعة مؤسسة في طريق الحقّ. 9ـ نشرت له او عنه حوالي (200) مجلة و صحيفة مختلفة أقطار العالم وبلغات متعدّدة. 10ـ أنشد أكثر من (30) قصيدة شعرية بالرغم من تـحملّة مسؤوليات ضخمة ـ كما مرّ سابقاً. 11ـ لخّص و كتب أكثر من عشرين دفتراً لعدّة موضوعات بصورة رؤوس نقاط. 12ـ شارك في ما يقرب من (500) مـؤتمر وندوة (عـالمية و محـلّيّة) واجتماعات صغيرة. 13ـ ترجم ما يقرب من (13) كتاباً وما لا يحصى من المقالات. 14ـ كتب ما يقرب (13) تقرير بحث عن أساتذته. 15ـ ألقى محاضرات كثيرة في وزارة الدفاع و وزارة الإرشاد الإسلامي. 16ـ كتب تحرير مجلة التوحيد العربيو الصادرة في إيران / طهران و قم. 17ـ كتب كلمات تحرير مجلة الهادي العربية الصادرة في إيران. توفى بتاريخ 18/8/2020م يصادف 28/ذوالحجة/1441.