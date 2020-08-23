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بصرتنا عزيزة وبالمهج نفديها

53 2020-08-23

حسن المياح||

 

بصرتنا عزيزة وبالمهج نفديها ـ ترفض العمالة والنشاط المدني المنحرف والعدوان

 

تكهن الكاتب والإعلامي أحمد الأبيض المتجوكر نبوءات خيالية فاسدة , وتصريحات ماسونية  فضفاضة خادعة , مسحورة مزورة كاذبة , يفرزها ذهنه اللئيم الحاقد الفاسد الظالم , والغرض منها إحداث بلبلة وقلق , ينتج فوضى وعبثآ , وخرابآ وتدميرآ , وهذا هو هدف الجوكرية عملاء الماسونية والموساد الإسرائيلي الصهيوني المجرم البغيض .

 

صرح وبصوت عال جهورآ , مصممآ ومؤكدآ , وبوحي من معلمه بن غوريون , على طريقة أبي علي الشيباني , بأن الكاظمي لا يزور أميركا أولآ ; وإنما يبدأ رحلته المكوكية مبتدئآ زيارته من دولة أسياده ومموليه ومستعبديه ومستحمريه السعودية منبع الحقد واللؤم والإرهاب .

ولكن الذي حدث كذب أحدوثة التصريح , ونفى تلقي النبوءة الحالمة , وسخر من سحر الوحي الماسوني البن غوريوني الصهيوني المشعوذ الأفاك اللئيم . وبهذا يكون الأبيض قد إسود وجهه , وخابت ظنونه الجوكرية الغاشة التي زقها زقآ ماسونيآ , وبهت الذي تجوكر ماسونيآ , وإنصفع الذي أستعبد موساديآ , وأخرس الذي إستحمر عميلآ هابطآ سائل اللعاب , خاره خرير ميزاب عتيق مهجوز ممزق قديم مهمل متروك , فسكت وإنطمر , جارآ ~ برجوع منكسر وضيع هبيل , وبسمت مفكك هزيل رذيل ~ أذيال الخيبة والخسران المبين , موريآ دفنآ وجهه الأصفر الحاقد اللئيم القبيح بما يستهلك من أرشية رثة , وأغشية بالية عفنة ممزقة مهلهلة من غطاء النسوة اللاتي يستخدمنها لستر ما يجب ستره , بلا خجل إعلامي , ولا حياء لتصريح خبري , متمنيآ زوال هذا الفشل , وهذه الفضيحة التي أسفرت عن حقيقة وطبيعة وجهه القبيح , وعقله المبرمج البليد , وعزمه الماسوني الرعديد , وخذلان جهده الموسادي المأجور النكيد , وهشاشة وعده وسفالة الوعيد .

هل يعلم العملاء والجوكرية والمستحمرون المستأجورون المستعبدون أن الصليبية الأميركية المتعولمة , والماسونية الصهيونية الغادرة , وموسادها القذر , لا يؤمنون ولا يسعون الى صداقة دائمة , ولا الى دعم دائم , ولا الى صرف مال وبذل عطاء مستمر , ولا الى إسناد موقف وحماية شخص عميل , ولا الى إجارة بروح الخلق النبيل , لأن ليس من سجية أخلاقها سلوك نمط الخلق العربي القويم الكريم في الأجير والدخيل , ولا الى نجاة وإنقاذ عميل مجند إستحمر بأجر من الدولارات لأنها تعتقد بأنه قد أستوفى حق عمالته وخيانة وطنه بالأجر والثمن الذي قبض , ... ووو .... ???

إنها حقيقة واضحة ثابتة راسخة ~ في قاموس المستعمر المجرم القاتل ,  والمحتل الناقم الناهب , والمجند ( بكسر النون المشددة ) للعمالة السافل , والمستحمر ( بكسر الميم ) للمأجور والخائن والبائع الوطنية والضمير والكرامة ومجد الشرف المتجذر التليد الذي تربى عليه في حضن وطنه الأصيل وكنف تربية أسرته المؤمنة بعقيدة لا إله إلا الله , ولكل من سعى الى إنحراف وهبوط وتسافل , ....... ووووو ..... ~ , ليعلمها العميل المأجور , والجوكري المستحمر , والمذيع المهووس كأحمد خضر الشرقية , والناشط المدني الذي يهدم ويخرب ويحرق ويثير الفوضى والإضطرابات والشغب , ومن ينفق المال ويبذله لمعونة ومساعدة ومساندة كل فعل من أفعال التخريب والإجرام والقتل , والخطف والإغتيال وشراء الأسلحة وتوفيرها , ومن يؤوي ويختل ويدلي ويموه ويغدر ويستر , ومن يدافع ببذل الجهد من خلال ما ينطق ويقول ويصرح ويكتب وينشر ويخفي ويعلن , وما الى ذلك من أمور وفعاليات وأعمال , ....... , وهذه الحقيقة هي أن حبل العميل ( ذكرانآ وإناثآ ) المأجور , والناشط ( شبابآ وشابات ) المغرر به المنفعل المندفع , قصير مقطوع , مدته تقاس وتقدر بزمن مدة توظيفه في تأدية المهمات المنحرفة الفاسدة المجرمة الرذيلة , وما إستوجبه عمل العمالة التي من أجلها إستؤجر ووظف بعقد مسمى منقطع الذي كلف به , ..... , وبعدها يسرح ويتخلى عنه ; فيندم ويعربد , ويلوم ويفند , ويفضح ويجرد , وينبح لاهثآ عاويآ والملامة يتوسد , ويهدد بمخبئاته ومعلوماته ومضموماته ومشاهداته ويتوعد , وما الى ذلك من حالات نفسية لائمة مؤبنة , معاقبة جالدة , بائسة خائبة , مهزوزة راعشة , راعدة واعدة  , وزفرات ألم ونفثات حقد وتأوهات ندم ثاكلات حزينات لا تغني من ندامة , ولا تسمن من قناعة .

هذه هي الحقيقة التي يجب أن ينتبه اليها من تسول له نفسه إقتراف وإرتكاب جريمة العمالة والعدوان , والخيانة وبيع الأوطان , والنشاط المدني الهابط والزوغان , والإنحراف والإستحمار , والإستعباد والإمتطاء , والتخريب والتدمير والتهديم , وإثارة الفوضى والقتل والإختطاف , بعقد صفقات الإستئجار عمالة وخيانة , أو بنشاط مدني منحرف سافل هابط مخرب , بأي ثمن من الإثمان .

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