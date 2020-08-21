المقالات

ان الدين عند الله الإنسان


قاسم الغراوي||

 

اعلم يقينآ وايمانآ ( ان الدين عند الله الاسلام..... ) وهذه الآية رقمها ١٩ من سورة آل عمران وانا مؤمن بالقرآن مابين الدفتين ولن تسقط كلمة الإنسان عندي سهوآ حينما قلت ان الدين عند الله الانسان ولست محرفآ لهذه الآية  لان الدين الإسلامي متجسدا بالقرآن نزل على صدر محمد (ص) والله تعالى يقول : ( إِنَّا نَحْنُ نـزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ليهدي به الإنسان على مر العصور.

يعرف الدين بأنّه منظومة الأفكار والمبادىء والمعتقدات التي تشكّل مرجعيّة للإنسان في حياته، وتعطيه تفسيراً للكون والحياة، وتلزمه باتباع منهج معيّن وممارسة طقوس أو شعائر معيّنة تؤشّر على صدقيّة انتمائه إلى الدّين الذي يؤمن به، ليشير إلى ما يعتنقه ويلتزم به الإنسان في حياته من الأفكار والمعتقدات التي يسير على نهجها، ووفق هديها.

لا شكّ أنّ مفهوم الدّين في حياة النّاس يدلّ على جزءٍ كبير من هويتّهم وحضارتهم الإنسانيّة، ويطبع شخصيّاتهم وطريقة تعاملهم وسلوكيّاتهم في الحياة .

وقد تطوّر مفهوم الدّين لدى الإنسان وأخذ أشكالاً مختلفة ركّزت على الاعتقاد والسّلوك والأخلاق في الحياة، كما بدّت أهميّة الدّين في حياة الإنسان في تنظيم علاقته بربّه جلّ وعلا حينما وضعت الأديان السماوية منهجاً في العبادة وممارسة الشعائر التي تقرّب إلى الله تعالى، كما أنّ الشرائع التي أتت بها الأديان السماوية كانت دستوراً شاملاً لكل جوانب الحياة الإنسانية، وبما يجنّب الناس التيه والزلل أو اتباع الأهواء.

لذا كان الإنسان وسيلة وغاية من قبل الأنبياء والرسل للوصول إلى ماتهدف اليه رسالة السماء.

كرم الله الإنسان وأمر الملائكة بالسجود له، وخلقه في أحسن تقويم مع كون هناك آيات تصف فيها الإنسان بالهلوع والكفور  لكن يبقى المستهدف في هذا الكون في رسالات الأنبياء على مختلف مللهم هو الانسان وقد سخر الكون من اجله بكل ماتحمل الأديان من قيم وتحذير وتبشير وتربية وتخطيط إيجابي لحياته للوصول لمجتمع خالي من الرذيلة والتمزق متماسك تحكمه العداله يخضع فيها الإنسان لله وحده وان يعيش حرآ كريمآ تصان كرامته في حياته.

اذن فالاديان جاءت من أجل الإنسان لتغيره نحو الافضل في حياته وسلوكه ومجتمعه وتحمل الأنبياء مهمة ثقل هذه الرسالة تجاه الإنسان رغم المعاناة والاذى الكبير الذي لحق بهم من المجتمع.

ان الدين عند الله الاسلام والاسلام انساني كدين يستهدف الإنسان ولان ديننا الاسلام ارسل إلى الناس أجمعين وبالتالي فالبوصلة باتجاه الإنسان لتقوده وتغير سلوكه ومنظومة اخلاقة وتنظم حياته قيم الاسلام. لذا يعد الدين الإسلامي رسالة كاملة حملها نبينا الأكرم (ص) الى الانسانية.

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسالة الى الاخ النائب احمد الاسدي 
الغراب والسياسة..ملامح وخرائط مصالح...!  
الحسين ع .. مدرسة وقدوة الجميع .
الاصلاح الديني في ثورة انتصار الدم
لماذا البصرة ولماذا الإغتيال؟!
ان الدين عند الله الإنسان
فنتازيا..!
التغيير وما حصل !
أنا طفي "دولة الفقيه" ..
في البصرة مشبوه فاحذروه
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك