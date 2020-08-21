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في البصرة مشبوه فاحذروه


سامي جواد كاظم||

 

البصرة الفيحاء عانت من الاصدقاء والاعداء وسقط فيها ابرياء واخطرهم اصحاب الاقنعة البراقة التي من السهولة ان تكسب عاطفة العراقيين ساعدهم على تحقيق ماربهم الاداء السيء للحكومة العراقية لذا باتت ردة فعل المواطن لما يعانيه من ماساة في بعض الاحيان تكون غير مدروسة يفقد بسببها حياته على ايدي اوباش وبمختلف الانتماءات والجنسيات .

لا يختلف اثنان على الدور المشبوه الذي يقوم به القنصل الامريكي في البصرة تيمي ديفيس من خلال نشاطاته التي يدعي فيها خدمة شريحة الشباب فاستطاع ان يغرر بعضهم لتنفيذ مخططاتهم ، والا صرف الملايين على هذه الشباب دون مقابل لا يقبلها العقل وحتى الانسان عندما يرى الاختلاف في سعر بضاعة معينة فانه يجزم بان هنالك شيء ادى الى الاختلاف في السعر، فالانسان يدفع الاموال من اجل الشهادة وتطوير الذات وياتي جناب القنصل الامريكي في البصرة ليمنحهم ما يريدون دون مقابل فقد اقامت القنصلية الامريكية في البصرة دورات تدريبية تحت عنوان "Maharat Mentorship" لمدة ثمانية أشهر بدعم مالي على مدار عامي 2017 و 2018. وكذلك اقامة مادبة افطار في رمضان بل يقوم القنصل تيمي بزيارة الى هيوستن وتكساس وبرفقته وفد من جامعات البصرة ، فليس بالضرورة ان يكون كل الوفد عملاء بل بعضهم عملاء وبعضهم لا علاقة لهم استخدموا للتغطية , وكم من بريء يتعامل مع القنصل الامريكي بداعي الفضول دون ان يعلم عواقب هذه العلاقة التي تمنحه الشبهة بامتياز فيفقد روحه باسلوب خبيث دون مبرر نعم صحيح من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن ولكن ليس القتل .

هنا اسال اهل البصرة عن هذا الرجل المشبوه الذي يعمل بالمجال العسكري وطبعا خدم في سلاح البحرية الأمريكية لمدة تسع سنوات والبحرية الامريكية هم شريحة يتم انتقائها في امريكا وفق صفات معينة والاهم ان يكون لقيط ، كما ويعمل بالامن فما علاقته بالدبلوماسية وتنمية الشباب؟ ، وطالما انتم تعلمون ان الازمات تنطلق من بناية القنصلية الامريكية في البصرة  والشبهات كثرت حوله فمن يتعامل معه حتى ولو بحسن نية فانه يثير اطرافا معينة تستهدف من يتعامل مع هذا القنصل الذي اثبت ضلوعه في كثير من ازمات البصرة ، قال القنصل تيمي ديفيس في تصريح خاص للمربد إن بلاده تدعم التظاهر السلمي سواء في العراق أو أي دولة أخرى، وماعلاقتك وعلاقة بلدك بما يجري في العراق او اي بلد اخر ؟ وكيف تدعم هذه المظاهرات ، والا يعد هذا تدخلا بالشان العراقي عندما تحشر انفك فيما لا يعنيك ؟ الا اذا كانت المظاهرات من صلب مهامك وهذا هو الواضح !!!

القنصل الامريكي في اربيل لا يقوم بما يقوم به هذا الرجل لان مهامه تختلف عن مهام البصرة وهي خاصة بالتنسيق الصهيوني في شمال العراق .والسؤال الذي يفرض نفسه ماهو نشاط القنصل الامريكي في البصرة في زمن كورونا ؟

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في البصرة مشبوه فاحذروه
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