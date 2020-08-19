الدقيق والأكثر دقة للمعدل التراكمي

محمد فخري المولى||

المعدل التراكمي نظام يستخدم لإيجاد المتوسط الحسابي لذلك هو ليس بدعة هو نظام حسابي

إذن لماذا هذا اللغط .....

ما اتمناه أن يكون المعدل التراكمي هو معيار المنافسة على الكليات لا عبور مرحلة الصف السادس لاننا سنحقق الأكثر دقة لانه الامتحان لهذا العام بنصف المواد ولم تحدث منذ فترة ليست بالقليلة وهو الدقيق بالأمر حقيقة

حتى لو على اليوتيوب لكانت المواد انتهت ومن ينظر للتجمع الطلابي سيتاكد أن الأمر مزاجي شخصي وليس علمي لانه حقيقة الأصح المعدل التراكمي للثلاث سنوات الأخيرة كمعيار لإختيار الكلية وخصوصا المجموعة الطبية

لنقارن بين الدقيق والأكثر دقة قبل الحكم على الأمر

بعد توضيح الامر على أرض الواقع لطلبة المرحلة الإعدادية الان ما هو المعدل التراكمي

يُعد المعدل التراكمي مؤشراً لقياس مستوى الطلاب من الناحية الأكاديمية ومدى تفوقهم أو ضعفهم الدراسي، وهو طريقة يمكن من خلالها التعبير عن أداء الطالب بالنسبة لزملائه في الدراسة، ومن الجدير بالذكر هنا أن المعدل التراكمي يمكن أن يُحسب بناء على أداء الطالب في فصل واحد فقط، وهو يُعرف وقتها باسم المعدل التراكمي الفصلي، أو على أدائه خلال فترة دراسته كاملة في إحدى المؤسسات مثل الجامعة، أو خلال المرحلة الثانوية كاملة أو الإعدادية كاملة، وهو الذي يُعرف عادة باسم المعدل التراكمي (بالإنجليزية: Comulative-GPA)، وهو الأكثر شيوعاً؛ حيث يُقصد بالمعدل التراكمي عادة القيمة التي تعبّر عن أداء الطالب طوال فترة دراسته في الثانوية مثلاً، أو الجامعة. يأخذ المعدل التراكمي في الاعتبار عدد الساعات المعتمدة لكل مساق عند حسابه، وليس فقط العلامة التي تم تحصيلها في ذلك المساق، عند اختلاف الساعات المعتمدة لكل مساق كما هو الحال في معظم الجامعات والكليات، وهو الأمر الذي لا ينطبق عادة عند احتساب المعدل التراكمي في المدرسة.

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