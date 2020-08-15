فايروس كورونا واقامة شعائر محرم الحرام 

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يوسف الراشد|| مع اقتراب حلول شهر الاحزان والالام شهر محرم الحرام هذا العام والاستعدادات قائمة على قدم وساق من الهيئات واصحاب المواكب والروابط الاجتماعية ومن العتبات المقدسة لاحياء ايام عاشوراء ونشر معالم السواد والحزن ورفع الرايات ايذانا بدخول شهر محرم الحرام . وقد تعالت اصوات الاحتجاجات والاعتراضات من هنا وهناك من مغرض حاقد لائيم يعترض على اقامة الشعائر الحسينية في هذا الوقت العصيب ومن محب عاشق الحسين وعاشق الشهادة ومصر على اقامة مراسيم عاشوراء . وكانت توجيئات المرجعية الدينية حاضرة ونبراس عمل لجميع الاخوه الذين يتهيئون لاقامة الشعائر في التقيد والالتزام بالتوجيهات والارشادات الصحية لوزارة الصحة والكوادر الطبية والتقيد بالالتزام بلبس الكمامات وواقيات اليد وتهيئة المنظفات والمساحيق والمعقمات . واليوم ومع تفشي فايروس كورونا الذي ضرب اغلب دول العالم وامام هذه التحديات الخطيرة كان للمرجعية الدينية في النجف الاشرف وقفة مشرفة ودورا في مواجهة هذا الوباء من خلال تقديم النصح والارشادات بالالتزام الصارم بالإجراءات الصحية , كما واكدت المرجعية الدينية على نشر مظاهر الحزن على نطاق واسع من خلال رفع الأعلام واللافتات السوداء في الساحات والشوارع والازقة ونحوها من الاماكن العامة وتوضيح معالم النهضة الحسينية الاصلاحية وفاجعة الطف الخالدة . واوصت المرجعية الدينية في حالة تعذر اقامة المجالس بسبب جانحة كورونا ضرورة الاكثار من بثّ المجالس الحسينية النافعة على الهواء مباشرة عبر المحطات التلفزيونية والتواصل الاجتماعي والانترنيت . وحثّت المؤمنين على الاستماع الى تلك المجالس وحث العوائل والاسر للتفاعل معها وهم في أماكن سكنهم خوفا من التقارب والاحتكاك الاجتماعي الذي قد يزيد باعداد المصابين وتفشي المرض . وبهذا قد وضعت المرجعية الدينية الضوابط وخطة العمل والمنهاج لاقامة الشعائر الحسينية في ظل اجواء فايروس كورونا للمحافظة على سلامة الناس والتقيد والالتزام بتلك التوصيات فلا يفسر الامر كل حسب رغبته ومبتغاه , اما على الصعيد الحكومي فقد وضعت الدولة التوصيات والتوجيهات اللازمة بهذا الشان وخاص الوافدين الى العراق عن طريق البر او الجو والزمت سلطة الطيران المدني شركات الطيرن بابلاغ المسافرين بعمل فحص فيروس كورونا قبل الرحلة بـ48 ساعة. وذكرت السلطة في تنويه إنه من أجل توفير السفر الأمن للمواطنين الكرام تؤكد سلطة الطيران المدني العراقي على جميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتبليغ مسافريها المغادرين والقادمين الى المطارات العراقية بعمل فحص (pcr) قبل موعد الرحلة ب 48 ساعة بحسب توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية . ونحن وانتم وجميع محبي اهل بيت النبوة على موعد لاحياء شعائر عاشوراء (ومن احيى شعائر الله فهو من تقوى القلوب ) فاحياء شعائر الحسين ع والمساهمة فيها بالقول والفعل والعمل فهو من تقوى القلوب . ولقد تعرضت الشعائر الحسينية على مر العصور من الطغاة والجبابرة والحكام والسلاطين الجور للمنع والتعذيب والقتل والتهجير من زمن بني امية وبني العباس والعثمانيين والبريطانيين والاتراك حتى يومنا هذا ثم جاءت القاعدة وداعش ...ولكن ذهب الطغاة والجبابرة وبقت الشعائر الحسينية خالدة مع خلود الحسين الشهيد .