المقالات

فايروس كورونا واقامة شعائر محرم الحرام 

71 2020-08-15

                                 يوسف الراشد||       مع اقتراب حلول شهر الاحزان  والالام  شهر محرم الحرام هذا العام والاستعدادات قائمة على قدم وساق من الهيئات واصحاب المواكب والروابط الاجتماعية ومن العتبات المقدسة لاحياء ايام عاشوراء ونشر معالم السواد والحزن ورفع الرايات ايذانا بدخول شهر محرم الحرام . وقد تعالت اصوات الاحتجاجات والاعتراضات من هنا وهناك من مغرض حاقد لائيم يعترض على اقامة الشعائر الحسينية في هذا الوقت العصيب ومن محب عاشق الحسين وعاشق الشهادة ومصر على اقامة مراسيم عاشوراء . وكانت توجيئات المرجعية الدينية حاضرة ونبراس عمل لجميع الاخوه الذين يتهيئون لاقامة الشعائر في التقيد والالتزام بالتوجيهات والارشادات الصحية لوزارة الصحة والكوادر الطبية والتقيد بالالتزام بلبس الكمامات وواقيات اليد وتهيئة المنظفات والمساحيق والمعقمات . واليوم ومع تفشي فايروس كورونا الذي ضرب اغلب دول العالم وامام هذه التحديات الخطيرة كان  للمرجعية الدينية في النجف الاشرف وقفة مشرفة ودورا في مواجهة هذا الوباء من خلال تقديم النصح والارشادات بالالتزام الصارم بالإجراءات الصحية , كما واكدت المرجعية الدينية على نشر مظاهر الحزن على نطاق واسع من خلال رفع الأعلام واللافتات السوداء في الساحات والشوارع والازقة ونحوها من الاماكن العامة وتوضيح معالم النهضة الحسينية  الاصلاحية وفاجعة الطف الخالدة .   واوصت المرجعية الدينية في حالة تعذر اقامة المجالس بسبب جانحة كورونا ضرورة الاكثار من بثّ المجالس الحسينية النافعة على الهواء مباشرة عبر المحطات التلفزيونية والتواصل الاجتماعي والانترنيت . وحثّت المؤمنين على الاستماع الى تلك المجالس وحث العوائل والاسر للتفاعل معها وهم في أماكن سكنهم خوفا من التقارب والاحتكاك الاجتماعي الذي قد يزيد باعداد المصابين وتفشي  المرض . وبهذا قد وضعت المرجعية الدينية الضوابط وخطة العمل والمنهاج لاقامة الشعائر الحسينية في ظل اجواء فايروس كورونا للمحافظة على سلامة الناس والتقيد والالتزام بتلك التوصيات  فلا يفسر الامر كل حسب رغبته ومبتغاه , اما على الصعيد الحكومي فقد وضعت الدولة التوصيات والتوجيهات اللازمة بهذا الشان وخاص الوافدين الى العراق عن طريق البر او الجو والزمت سلطة الطيران المدني  شركات الطيرن بابلاغ المسافرين بعمل فحص فيروس كورونا قبل الرحلة بـ48 ساعة. وذكرت السلطة في تنويه  إنه من أجل توفير السفر الأمن للمواطنين الكرام تؤكد سلطة الطيران المدني العراقي على جميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتبليغ مسافريها المغادرين والقادمين الى المطارات العراقية بعمل فحص (pcr) قبل موعد الرحلة ب 48 ساعة  بحسب توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية . ونحن وانتم وجميع محبي اهل بيت النبوة على موعد لاحياء شعائر عاشوراء (ومن احيى شعائر الله فهو من تقوى القلوب ) فاحياء شعائر الحسين ع والمساهمة فيها بالقول والفعل والعمل فهو من تقوى القلوب . ولقد تعرضت الشعائر الحسينية على مر العصور من الطغاة والجبابرة والحكام والسلاطين الجور للمنع والتعذيب والقتل والتهجير من زمن بني امية وبني العباس والعثمانيين والبريطانيين والاتراك حتى يومنا هذا ثم جاءت القاعدة وداعش ...ولكن ذهب الطغاة والجبابرة وبقت الشعائر الحسينية  خالدة مع خلود الحسين الشهيد .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامارات وكشف العورات
فايروس كورونا واقامة شعائر محرم الحرام 
الصراخ
حكومة الكاظمي إلى أين "هسة بس بشغلة كورونا"؟  
ما هو دور "الوقاية الذاتية" في مواجهة كورونا بعد إرتفاع أعداد المصابين؟
الإمارات تختصر الطريق نحو إسرائيل. 
استثمار وسائل التواصل الاجتماعي
الطائفة المنصورة
حرية الرأي لا تعني الوقاحة
المقاومون ومَن يدعمهم أحرار هذه الأمة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك