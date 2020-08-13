المقالات

شتان بين سلاح المقاومة وسلاح الحكومات العربية


كندي الزهيري||

 

كنا نتصور بأن السلاح الذي تشتريه  دول الخليج العربي  بمليارات الدولارات  والمخزن،  سيستخدم في يوما ما  ضد الكيان الصهيوني  ، بقرار من انظمة يقال انها عربية!. فيخرج ذلك السلاح  من تلك المخازن  ،فيهطل  كالمطر على رؤوس الصهاينة  واعداء الامة؟. لكن ما ان خرج  حتى نزل كالمطر على رؤوس  اطفال العرب في اليمن بحجة دعم الشرعية.

في يوم احتاج المقاوم العربي  سلاح  لكي يدافع عن ارضه وعرضه،  فخرج ذلك السلاح  فنزل كالمطر على رؤوس اللبنانيين بأمر إسرائيلي  ،فوقع السلاح على بيوت العرب،  ويؤكد ذلك السلاح المعنى الحقيقي  أن "التضامن العربي  يعني  قتل العربي" وان السلاح العربي يستخدم لحماية الحكومات وليس الشعوب .

وحين جاء الربيع العربي، خرج ذلك السلاح  ليساعد حلف الناتو بقصف  دولة عربية فيقتل اهلها  ويحولها  إلى خراب  وسال ليبيا عنه.

وعندما ظهرت ما يسمى  الثورة السورية،  خرج السلاح  ووقع بيد  الارهابيين  لقتل الشعب السوري.

ولم يكن العراق بعيد عن ذلك  ،حين واجه  إرهاب داعش  وكاد العراق والعرب  يذهبون  صرعا في البحر   ،كما حدث  في دجلة،

فخرج ذلك السلاح فنزل بيد الدواعش لقتل الشعب العراقي العربي.

نعم هذا السلاح  تم جنيه  لقتل العرب  ،ولا يستخدم  خارج الدول العربية وشعوبها

واليوم عندما تجد احرار العرب  ممن يدافعون عن  أوطانهم ضد كل محتل واجنبي  ، يدفع حكام العرب  الشوارع العربية  ،التي سلمت من آلات المستعمر، وبدعم اعلامي ومالي  من دول الخليج  ، الذي يطالب بنزع  سلاح المقاومة  من أجل سلاح ( الإعراب ) .

لا نعلم  ان خرج  الف  او يزيد عن ذلك بقليل  ،اخرجهم المال السحت  لبيع امانهم،  فهناك ملايين لم يخرجوا  ولا زالوا  ساكتين  عن هذه الشرذمة، وهذا يعد مصدر شك وقلق.

اليوم على كل شريف وحر  وطاهر الاصل والمنبع  ،مطالب  بأن يخرج صوته  ضد كل من يطالب بنزع سلاح الذي حمى شرف العرب  ،ووضع لهم الكرامة وخريطة .

فإن السكوت عن ذلك سيجر المنطقة العربية  إلى ويلات الاستعمار  ،فتصبح  اعراض العرب  سبايا، وهذا ما يسعى له حكام العرب   ، ومن يمولوه من المرتزقة ، مستغلين حرمان وجهل الناس  ،الذي عمل عليها تلك الحكومات.

ان كنتم تعتقدون  بأن  المقاومين سيفكرون او يستسلمون  لمطالبكم ولو للحظة واحدة ،نقول وبكل ثقة  ذلك امل بعيد  ، وأن أردنا  أن نشبه نقول " عشم بليس بالجنة "، مهما فعلتم  لن يتنازل  المقاوم عن سلاحه  الانه يعتبر  ذلك السلاح  بمثابة  شرفه وعزته  .

ولن يسلمه  الا بيد الإمام المهدي ( عج) ان شاء الله  ، وبخلاف ذلك لن يكون....

...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مَنْ الذي لا يحق له انتقاد اقامة المجالس الحسينية في ظل الكورونا؟
شتان بين سلاح المقاومة وسلاح الحكومات العربية
حكومة العراق حكومة فاشلة
ماذا على السياسي ؟
البحث عن هوية
البوصلة الشيعية والعمق العربي
الفشل مع ذاتك يجعلك سعيدا لافشال الاخرين
عرين الأسد لا تقربها بنات آوى المتلصصة
ليس لأمريكا أن تبقى في العراق..  
عمامة لا تقيدها الحدود
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك