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نموذج بسيط جدا من المعاناة


ضياء ابو معارج الدراجي||

 

شايب سمع مراهق يمدح و يتمنى الزمن السابق(زمن المقبور صدام لعنة الله عليه ) .. انفجر و گله وليدي عزيزي:

انت ابوك من يگطع عنك النت يوم واحد يمكن تتبره منه و تروح لو تشرد لجارك لو صاحبك .. شحال بزمن صدام لو چنت عايش‌.. لا نت و لا تلفون و لا ستلايت .. و لا ريال و لا برشلونة .. و لا جواز و لا سفر .. و لا مندي و لا كنتاكي و لا دجاج و لا بيبسي و لا موز .. و لا سفرة و لا طلعة .. و دفتر الخدمة كون تخيطه بجلدك و ياويلك اذا مشايلة ..

هنة قناتين تلفزيون العراق و الشباب .. و قال القائد و قال زين الشباب عدي .. و تطفى الكهرباء ماكو لا مولدة و لا لايت شحن تشعل لالة و انت الممنون

البنطرون كل سنة تسويلك بي فيكة و قسم گاموا یصبغوه العندة سوبر هذا فايخ الاكثرية تخلصها بالريم و الكوستر و بعدين أجت الكيا و تشبع دخان لان الصالنصة بأمر من ربكم الاعلى تتعلى مترين

الحذاء لازم تعاملة كفرد من العائلة لأن عزيز و ما يتعوض تخيطه و تضربه بسامير المهم تحاول تخليه على قيد الحياة

الانشاء بالامتحان الوزاري كل سنة نفسه اكتب عن القائد .. و ياويل المدرس الماينطيك درجة كاملة

اخاف هسة گاعد ع السبلت و تشرب نرگيلة .. تری قبل هي مبردة زركة و على ساعة يطفر عليك السربس .. گشرها خايس و الواتر پم بعد اخيس

ذاك من ذاك اللي يشتري باكيت جگاير چان ابو الچنبر عارض خمس بواكيت و الناس تشتري جگایر مفرد

شوية تحسن الحال من دخل البيبسي .. ابو العربانة يخليلك خاشوگة مركّز وياها جرعة غاز منشطة و من تخلص يداريك شوية و ينطيك جرعة غاز اضافية ..

وليدي .. ترى احچي صدگ مگاعد اصنف .. اسأل العاشوها 

هاي نموذج بسيط جدا من المعاناة

تدرس 16 سنة وراها تدخل كلية بس في سبيل تقل خدمتك بالجيش سنة و نص .. و تخيل لعد شنو من ضيم

غير حرية الرأي .. اللي ممكن بكل بساطة تنعدم اذا إجاك الريس الله يحفظه بالحلم و ما صفگتله !؟

ماكو شغل و لا تعيين و نص الشعب جنود بالمکلفیة لو بخدمة الاحتياط و كل سنتين تلحگك خدمة احتياط شهر لو شهرين!

الراتب 3 الاف دينار مو سويسري .. طبع حسين كامل ورق جرايد .

#استرخو و #واتهدو .. انتو اغلبكم بالسقوط چنتو نطفة مدري مضغه مدري علقة ..

 

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نموذج بسيط جدا من المعاناة
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