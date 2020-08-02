المقالات

الإنتخابات والحلم والامل والواقع  


محمد فخري المولى ||

 

الانتخابات التشريعية هي البوابة للسلطة التنفيذية ورأس الهرم قمة الأحلام لذلك بعد ام أصبح الملعب السياسي جاهز للعمل وخصوصا للسيد الحلبوسي لانه وبعض الأطراف.

لذلك نجد سعي حثيث نحو  إجراء الانتخابات لأن المشاركة لهم واسعة وفاعلة وهذا الأمر سيفقد الكثير من الزعامات تأثيرها.

لانه ببساطة وفق المعطيات الحالية لا تحولات حقيقة لانه الوضع بالعراق الان صعب أولا الوضع الصحي والجائحة التي لا نعلم إلى نسير بعد العيد بقرار عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا

والضائقة المالية كل المختصين لولا الخوف من الضغط الشعبي لكان قطع الرواتب ساري المفعول بالتزامن ببقاء الإخفاق بتعظيم الموارد الاقتصادية.

ومن المتحكم بكل النقد العراقي البنك الفدرالي الأمريكي ليكتمل المشهد السياسي العراقي!

قرار اخراج القوات الأمريكية من الشباك ليدخلو من الباب

الخلاصة  كلمة الإنتخابات العاجلة امل وحلم محسوب لشخوص محددة وخسارة كبيرة للجنوب والوسط سيبقى بين الشد والجذب السياسي لشخوص محددة  دون الاكتراث لمعاناة المواطن التي ستسغل انتخابيا فقط بدون حلول !

انظروا للمستقبل جيدا بعيون مهنية وطنية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسالة من شروكي ذيل ملطم..!
ساسة العراق ومشكلة الوعي 
قانون غاب و دستور يحمي النواب !!!
2 آب يوم أسود من أيام البعث
ظلم الضعيف .. أفحش الظلم .  
الإنتخابات والحلم والامل والواقع  
الرأي العام العراقي والتواجد الامريكي  
احداث الجنوب اصلاح والغربية طائفية !!!  
اي جريمة تخططون لها ؟!  
حرصا على رصانة التعليم العالي  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
صفدر الهیراد : عندما نرجع إلى أصل أفعالنا (أعمالنا) الاختيارية نجد أن لها شرطين في مدى أهميتها و قيمتها : ...
الموضوع :
عندما يُختصر الدين في طقوس رقمية  
ابو معصومة : احسنتم وبارك الله فيكم شكراً لكم ، شكراً لقلمكم ، شكراً لأعماقكم القلبيه النيره التي تتنفس بالمجاهدين ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
عبدالحميد الهمشري : لا غرابة في ذلك ربما انه يهودي خريج كلية الشريعة الاسلامية في تل أبيب والتي لا يلتحق ...
الموضوع :
التغريب الفكري السعودي الماسًوني  
جلال قاسم : استاذ رياض البغدادي مصيبة العراق كلها سببها رفضه التطبيع مع الصهاينة .. طبعا مو رفض السياسيين وانما ...
الموضوع :
هل يمكن التطبيع مع الصهاينة ؟  
كاظم نحم : بسم الله الرحمن الرحيم. مقال مجازف،كانه كاتبه يعمل موظف احصائي،فيعطي نسب...لا وبالمليم ايضا...ثلاثة بالمئة من المحتجزين من ...
الموضوع :
آراء سجين سياسي (1)هل يستحق الراتبَ التقاعدي غير الموظف المتقاعد؟
زيد مغير : مصطفى الغريباوي وليس الكاظمي فقد أنكر اصله وهو ليس محل ثقة أن كان فعلا قد جاء من ...
الموضوع :
الكاظمي بين أمريكا وايران، رسالة ووعود...  
زيد مغير : اتمنى ان يعلو صوت كل النواب وليس السيد مختار وحده لان دماء الأبرياء ما زالت طرية ولم ...
الموضوع :
النائب عن الفتح مختار الموسوي يطالب صالح بالإسراع في المصاقة على احكام الإعدام
زيد مغير : المجاري اسم حرفة تطلق على من يرغب الحمير أجلكم الله .ويبدو أن احمد المجاري يتناغم مع الحمير ...
الموضوع :
بعد ان ذهب بها عريضة .... الطائفية والدفاع عن الارهابيين يعودان مرة اخرى على لسان النائب احمد المساري
محمد مهدي : لا اعلم ما المغزى من تنصيب هكذا أشخاص هل فرغ العراق من أشخاص كفوئين. اين هم الذين ...
الموضوع :
بالوثيقة ..... نبذة بسيطة عن المقدم في فضائية دجلة المدعو نبيل جاسم
فيسبوك