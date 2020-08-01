أبكر ومبكرة  

د. حسين القاصد ||

هذا ليس اسما لأفلام كارتون ولاهو برنامج للأطفال على شاكلة ( هيلا هوب) الله يذكرها بالخير ( هيلا) ردت لعيالها ومحد گاللها ( هوب.. وين رايحة).

مبكرة أكبر من أبكر بنص ساعة تقريبا وهي بنت ( ناس) عندهم ( وكالة) بس ماتوزع لا حصة ولا هم يفرحون؛ هاي الوكالة توزع مناصب مستشارين ووزراء وأبو ( ناس) صار كبير الكهنة عفوا كبير المستشارين وحتى وزارة الثقافة أخذها واحد من أخوة مبكرة يعني من جماعة (ناس) وعندهم مصور يصور من سبع جهات مع ان الجهات كلها ست جهات؛ وست جهات هاي مو معلمة لا بوية اقصد ٦ جهات فقط لا غير والسهو مرجوع للطرفين والقتل محسوب على الطرف الثالث .. هاي وين رحنه؟.. نرجع لسالفتنا بويه.. أخوة مبكرة حددوا يوم ٦/٦ موعدا للانتخابات المبكرة.. مدري شنهي سالفة الستات بالموضوع؟ المصريين يسمون النسوان ستات لأن مو مثل نسوانه سبعات.. بس الوضع سرعان ما تحلبس عليهم فأطل السيد رئيس مجلس النواب مطالبا بموعد ( أبكر) وضاع أبكر بين البكران!..

هاي السالفة تضكرني بسالفة بيها رباط وسگف.. وهي ( أكو شايب راح ينتخب.. سأل مدير المركز الأنتخابي گله بروح أبوك ماتشوفلي مرتي أنتخبت لو بعدها... المدير أخذ أسم مرت الشايب ودوره وجاوب الشايب گله إي حجي جاية ومنتخبه وسأله گله حجي ليش تسأل شنو أنتو متزاعلين وماتشوفها؟ گله لا والله وليدي مرتي متوفية گبل ١٥ سنة بس كل ٤ سنين تجي تنتخب وأريد مرة ألحگ عليها حتى أشوفها بس ما جاي ترهم) يجوز هالمرة ( ترهم) صالح والله يفرجها وتتحول الحكومة إلى حكومة ( مصرف جيب) بعد مئة يوم من الغفلة، مع الاعتذار لماركيز لأن العزلة والغفلة خوات شگ المنشار.

بعد مرور مئة يوم من حكومة الإعلام لم نر منجزا فلا إعادة الكهرباء للناس ولا تعيينات الخريجين ولا محاكمة قتلة المتظاهرين.. ظالين بطرگ الأكشن لذلك نطالب مجلس النواب بحل نفسه من الآن وتحديد موعد انتخابات جديد يكون أبكر طوخ.. يعني أبكر من آخر أبكر، حتى نخلص من حكومة المناصب ولعل الله يوفقنا ونحصل على حكومة خد/مات رحمه الله ورحم الله ( خده) لسابع ظهر.. وسابع ظهر له علاقة بسابع المستحيلات.. اقول قولي هذا ولا استغفر لأحد لأني معكم من الأبكرين والمبكرين.. آمين