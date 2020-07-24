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المضكورات..!


 

 

  د.حسين القاصد || 

                                                    

·        عدنان ولينا ..!

ولقد (ضكرتك ) والرماح نواهلٌ

                            مني وبيض الهند تقطر من دمي

هذا البيت من المضكورات بالكتب وهو لعنترة بن شداد والوادم تكول جانت المعركة حامية الوطيس (الوطيس تخبل  وعلي !! ) ويكولون صارت على عنترة ولية مال (غمان ) مو مال برتقال ( على اعتبار اني الثغ بالراء ) ، وصارت الرماح تنهل من عنترة وهو ( مكلف .. هسة لو مطوع هم ميخالف)  ، ويكولون بذاك الوكت ماجان هذا المثل موجود ( شفتنه سود عبالك هنود ) والدليل اعتراف عنترة وهو يكَول (وبيض الهند ) يعني اكو بيض بالهند  ..

والله ذولة الهنود كارثة الظاهر بس العرب جانوا ابيض واسود لأن حتى (هنود حمر ) اكو وذولة علاقتهم بعدنان أقوى من عبلة ولينا !! واحتمال بيض الهند ماله علاقة ببيض (الكَلكَـ) لأن ال(لكَلكَـ )علّه وطار ، و الكَلكَـ  يموت بكروته ! ويسد صفحته ويشوفله ممول جديد .. ماعلينا نرجع لسالفتنه لابو كلمن متأثر بالكَلكَـ لو يخمط من الفيس بوك .. هاي شلون مصيبة ؟؟ هم طلعنه من السالفة ..

 بوية نرجع لسالفتنا .. عنترة جان أسود وعبلة جانت سودة .. وبيض الهند مشتهية عنتر وعنتر ماشايل سيفه!! .. بهاي الاثناء الرماح اختفت وظلت بيض الهند تقطر من عنترة الى ان صارت حمرة من كثرة الدم .. ومن يومها طلعت سالفة الهنود الحمر .. بس السالفة الغمة كلش هي ليش عنتر يتذكر عبلة ؟ والسيوف تكطع بيه ؟؟ ولك هي مال مراهقة لو مال دروب ؟؟ ابو الفتوك شوفلك حل لمصيبتك حتى لو تشرد وتعوف التكليف جا إلا يوازوك بيوم ٩ نيسان  !!

 المهم راح وكت واجه وكت وظل الشعب العراقي من يشوف واحد مايفتهم يكول : شفتنه سود عبالك هنود ، وايام النظام الساقط اجو الهنود الحمر   وجابو (عدنان ولينا) .. وهجموا على الجنوب وكالوا ذولة مو عراقيين اصلهم هنود ، فجاوبوهم اهل الجنوب : شفتونه سود عبالكم هنود ؟؟ والمزاعطة  جانت تحب (عدنان ولينا ) فأهل الجنوب كَالوا .. شنسوي بعدنان 

احنه اهل الجنوب (علي ولينا ) .

 

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