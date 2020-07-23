من ذاكرة أعمالنا الحكومية الانسانية(بلهجتنا)  

ضياء ابو معارج الدراجي ||

فد يوم صعدة الغيرة عدنا فول

ورحنا حشاكم للمزابل ندور على اليعتاشون على قواطي الببسي والبلاستك المرمي في مكبات القمامة.

المهم

لكينه عائلة مكونه من اب وأربع زوجات وأولاد وأبناء الاولاد وزوجات الاولاد لااكلكم ولاتكلولي 50 نفر كلهم يشتغلون بالقمامة.

بعد السوالف والحجي وياهم نريد نقنعهم أن نسويلهم رواتب من اعانات للعاطلين بدل ذل القمامة .

وبعد التي واللتيا وبعد تطبيق القانون لكل متزوج 4 اولاد فقط اتضح أن الخمسين نفر يصرف لهم شهريا 560 الف دينار فقط. يعني لكل شخص 11 الف دينار في شهر، مبلغ حقير جدا.

سألت أحد الأطفال كم تجني في اليوم من القمامة وكان عمره 5 سنوات فجاوبنني ببراءة الأطفال وهو يبكي 10 الأف دينار عمو بس اخوي يطلع 15 وذاك يطلع 20 وابوي يطلع فوك 30 الف.

حسبت وي روحي وبنسبة وتناسب ومعدل كل فرد قدرنا يومية الفرد من القمامة 15 الف يعني 50 نفر يوميتهم 750 الف دينار يعني في 30 يوم يساوي 22 مليون ونصف.

هاي وين وذيج وين ، 560 الف وين و 22 مليون ونص وين.

بويه عوفوهم بمكانهم مكب النفايات ارحم لهم من رواتب الدولة.