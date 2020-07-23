المقالات

من ذاكرة أعمالنا الحكومية الانسانية(بلهجتنا)  


ضياء ابو معارج الدراجي ||

 

فد يوم صعدة الغيرة عدنا فول

ورحنا حشاكم للمزابل ندور على اليعتاشون على قواطي الببسي والبلاستك المرمي في مكبات القمامة.

المهم

لكينه عائلة مكونه من اب وأربع زوجات وأولاد وأبناء الاولاد وزوجات الاولاد لااكلكم ولاتكلولي 50 نفر كلهم يشتغلون بالقمامة.

بعد السوالف والحجي وياهم نريد نقنعهم أن نسويلهم  رواتب من اعانات للعاطلين بدل ذل القمامة .

وبعد التي واللتيا وبعد تطبيق القانون لكل متزوج  4 اولاد فقط اتضح أن الخمسين نفر يصرف لهم شهريا 560 الف دينار فقط. يعني لكل شخص 11 الف دينار في شهر، مبلغ حقير  جدا.

سألت أحد الأطفال كم تجني في اليوم من القمامة وكان عمره 5 سنوات فجاوبنني ببراءة الأطفال وهو يبكي 10 الأف دينار عمو بس اخوي يطلع 15 وذاك يطلع 20 وابوي يطلع فوك 30 الف.

حسبت وي روحي وبنسبة وتناسب ومعدل كل فرد قدرنا يومية الفرد من القمامة 15 الف يعني 50 نفر يوميتهم 750 الف دينار يعني في 30 يوم يساوي 22 مليون ونصف.

هاي وين وذيج وين ، 560 الف وين و 22 مليون ونص وين.

بويه عوفوهم بمكانهم مكب النفايات ارحم لهم من رواتب الدولة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران واستراتيجية تعاون الشرق مع الشرق 
من ذاكرة أعمالنا الحكومية الانسانية(بلهجتنا)  
شاهدتُ خيانة المسؤول في المشفى!!!  
خيم تنتظر من يرفعها
خلي نسولف شوي من الحقائق المؤلمة بعد٢٠٠٣ بلهجتنا  
أسلحة بقاء الطغاة!!!  
التخطيط حقيبة أم حقيقة!!  
نعم البدر (بدراً)   
كيف يتحول الشيعي العراقي إلى "وطني"؟!  
ان ضيفكم قتل في بيتكم....  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك