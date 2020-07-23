خلي نسولف شوي من الحقائق المؤلمة بعد٢٠٠٣ بلهجتنا  

ضياء ابو معارج الدراجي ||

خلينا انسولف شعدنا بعد نكشف بعض الحقائق للونسة

فد يوم بزمن المقبور هدام الله لا يجذبني 2001 تقريبا جنت اشتغل بكراج باب معظم عندي كية باله مديل 1992 على خط باب معظم حي اور شنسوي فلوس ماكو وعدنا عائلة والراتب جان اقل من 3 الف دينار وسعر الموزة بالكرادة الف ونص وقوطية الببسي 2000 دينار معلينا بالفلوس .

بهذا اليوم ضيعت المحفظة مالتي وشوكت حسيت بيهه من رجعت للبيت تالي الليل جان بالمحفظة 9 الف دينار وبطاقة السكن والجنسية وبطاقة الخدمة العسكرية واجازة السوق.

طبعا بهذا اليوم ما نمت لان اهم شي دفتر الخدمة الماعندة كبل للتسفيرات ومن الصبح لمركز الشرطة تبليغ على فقدان مستمسكات وطبعا تدرون حلب فلوس . ولازم الاوراق تروح للقاضي علمود يصدر امر للتجنيد وللجنسية ومركز الشرطة ودائرة المرور يطلعولي بدل ضايع للمستمسكات المفقودة من تعبت رجعت والاوراق وياي وكلت باجر اكمل .

والساعة بالخمسة العصر ضبط اندك الباب واجت الحجية وكالت يمة اكو شرطي رايدك بالباب.

اني خفت كلت يا ستار خاف جايين على الاوراق الي اخذتهن وياي للبيت وراح يسولي مشكلة بس منين عرفوا عنواني واني الاوراق عندي . المهم

طلعت للشرطي واني خايف . الشرطي راسا عرفني وكال شلونك بس اني ما عرفته

كال انته مضيع مستمسكات مو . اظاهر عرفني من صورة الجنسية

كتلة اي

كال المستمسكات لكيناها بنهاية حي اور وعند الضابط وهسة رايدك

كلت يالله

صعدت بالكية والشرطي وياي وصلنا لراس الشارع كال عندك 15 الف كتلة ما شايل بس 10 وتدرون 15 الف جانت ثروة بذاك الوكت

كال جيبهن وهاك المستمسكات

كتلة جان من الاول وبالبيت وانطيك الفلوس ونخلص ليش هاي الفرة

المهم نزل واني فرحت بالمستمسكات الى ما لكيت 9 الاف وياهن طبعا.

شعلينا المهم رجعت اوراقي والحمد لله.

بعد سقوط هدام 2003 رجعنا لوظايفنا وطبعا الراتب اتعدل وبعت الكية واشتريت سيارة حديثة على الموديل ومن الصدف ان اجد الشرطي صاحبي الجاب المحفظة مالتي سنة 2001 وخمط مني 10 الف دينار بالاضافة ل 9 الف الجانن بالمحفظة صاير برتبة عميد ورئيس احد الدوائر المهمة بالداخلية .

ومنا وقيس البلد شنو حالة وليش خربت احواله

صديقي ابو سجاد من سمع سالفتي جان يكول

انت زين هاي سالفتك .. لعد لو تسمع سالفتي وية واحد جان هارب وياية بزمن صدام .. واني واكف بسيطرة بعد ٢٠٠٣ وكفت رتل مال سيارات وجان بوكتهه ممنوع دخول اي سيارة حتى لو مال مسؤول .. المهم .. وكفت الرتل وسويت العلية جان ينادون من سيارة الى سيارة .. واني كتلة ﻻ تنادي وﻻ هم يحزنون .. اشو السايق كال يريدك اﻻستاذ العميد .. كتلة ﻻ تحرجني اني عندي امر اطبكو على صفحة واني انادي اﻻمر مالي ونشوف .. اشو تقدمت سيارة المسؤول ونزل شوية من الجامة .. وصاح ها مجودي .. كلت هذا منو سايق المسؤول كال هذالمسؤول .. فاني ناديت على اﻻمر ودا احجي جان تنفتح الباب ونزلو الحماية واسلحتهم وصديقي ﻻبس قاط وارباط وكلي ها ماجد شبيك ما عرفتني .. نزع المناظر .. وجان اصيحه باللقب مالة .. جان يكول يمعود اسكت وضل يضحك .. كتلة انت شجابك على هاي السالفة كال صرت بعد اترفعت .. كتلة ترفعك خيط خيطين خوما نجمات هواية .. المهم انحرجت وفهمت اﻻمر مالي وطببناه ومن طلع كلي اخذ تليفوني وشتحتاج خابرني

وفعﻻ بعد جم شهر احتاجيت فد شغلة .. خابرته طلعلي واحد كال يا فﻻن .. عمي انت غلطان .. وهم من هاي وقيس

ومن سمع صديقينا ابو حسن بسوالفنا هم ذكرني بسالفة وكال

ومقارنة بما تحدثت به في منطقتنا كان يوجد اسكافي كوردي مؤجر في العمار التي كانت تعود اليكم واﻻن هذا اﻻسكافي ممثل القنصلية الثقافية في احد الدول ألوربية ومن هاي وقيس.

ونكول ليش البلد خرب واحنة نعرف السبب