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نظرية الأواني المستطرقة وتطبيقها في حصار المقاومة


  ✍د.محمد العبادي ||

 

كنت قد درست في مرحلة المتوسطة أو الاعدادية لا اتذكر على وجه الدقة ؛ قانون الأواني المستطرقة وطوي هذا الدرس في خبايا ذاكرتي ، واليوم وبعد مضي سنين طويلة كان لدينا دورة في الفكر والتحليل الإستراتيجي وفيها مادة للتحليل السياسي وأثناء الدرس تطرق الاستاذ إلى عدة نظريات ثم عرج في اثناء حديثه على نظرية الأواني المستطرقة في السياسة .  لقد درست ذلك القانون الفيزيائي ولم يخطر ببالي تطبيقه وتسريته إلى السياسة والاقتصاد وجوانب اخرى .  أثناء تحليل الاستاذ ذهب ذهني (للحظات) بعيدا ليستنهض الماضي ويستأنس به ، ثم عدت إلى الحضور ذهنيا وفيزيائيا إلى الدرس . معروف ان قانون الأواني المستطرقة هو عبارة عن مجموعة من الأواني المختلفة الأشكال والأحجام ،ومتساوية الارتفاع ، ومتصلة مع بعضها بقاعدة مشتركة ، وعند صب الماء في أحد فوهات تلك الأشكال والاحجام المختلفة يتوزع الماء بنفس الارتفاع عند باقي الأشكال ويتوازن فيها ،لان جميع الأشكال تخضع لنفس الضغط الجوي وعندئذ تكون على سوية افقية واحدة .     هذا القانون الفيزيائي يستخدم حاليا في علوم مختلفة كالعلوم السياسية والاجتماعية والاقتصاديةوحتى في الفنون العسكرية . نعرف ان امريكا قطعت بقطعاتها العسكرية أكثر من (١٠) ألاف كيلو متر وجاءت إلى منطقتنا ليس من اجل عيون أبناء المنطقة، بل لترسم خارطة المنطقة وفقا لمصالحها ويساعدها في هذا المسعى الكيان الصهيوني الغاصب وبعض ذيولهما في المنطقة . أمريكا واجهت عقبة كؤود تقف أمام محاولاتها الرامية لجعل بلدان المنطقة بخيراتها تصب حكرا وحصرا في دائرة المصالح الأمريكية ؛وهذه العقبة الكبيرة هي وجود الجمهورية الإسلامية وحلفائها الذين يقفون بالضد أمام مشروع النهب الأمريكي.  وعليه فإن أمريكا واتباعها اليوم تعمل في ضوء نظرية الأواني المستطرقة حيث تقوم بالتنسيق والتعاون بتنظيم الهجمات على ايران وتعمل على تطبيق حرب الحرائق أو الحروب الصامتة ، ونجد في شكل آخر يعمل الصهاينة في الهجوم على سورية والمقاومة على الأراضي السورية ، وفي موقع اخر نشاهد ذيول أمريكا يقومون بهجمات جوية على اليمن وفي أماكن أخرى  يعمل حلفاء أمريكا على المطالبة بنزع سلاح حزب الله ،أو سلاح المقاومة في العراق . وهكذا نلاحظ أن أمريكا واتباعها بعضهم لبعض ظهيرا . اظن ان على جبهة المقاومة أيضا  أن تعمل على تهشيم هذا القانون الذي يستخدمه الأعداء بوضع أكثر من خطة عملية مضادة وأن تقوم بتنويع وتوسيع جهودها، وزيادة التنسيق والتعاون فيما بينها، وبما ينفع مصالح شعوب ودول المنطقة .
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نظرية الأواني المستطرقة وتطبيقها في حصار المقاومة
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