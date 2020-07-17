كوادر الكهرباء تحدت وتتحدى الفايروسات  

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

[ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ]

اليوم الكل في حالة اضطراب وعدم استقرار ذاتي وموضوعي ، بسبب التفكير بما يسمى فايروس كورونا ويحاول الكل ان يحتاط ويحفظ نفسه وافراد عائلته ، من الاختلاط وملامسة الاشياء المعرضة لملوثات بشتى انواعها ، ولهذا نرى الكل يقوم بدراسة وحفظ والاجتهاد بأعمال الوقاية حتى بعضهم اسرف وبالغ . والتي نراها كلها بحد ذاتها ، ارشادات طبيعية لتجنب اي مرض وخصوصا هي مما دعى لها الاسلام وحث عليها بقاعدة ( تنظفوا فأن الاسلام نظيف ) ، الى اخر الاجراءات الاحترازية.

محل الشاهد :

في ضوء كل هذه الاجواء نرى لكوادر الكهرباء جيش النور في حركة استنفار لكافة ملاكاتهم الفنية والادارية، وبجاهزية تامه لاي عطل ولأي عارض طارئ يؤثر على استمرار واستقرار التيار الكهربائي سواء كان العامل بسبب تغيرات الطبيعة او بسبب العامل البشري المتمثل بأسراف في استخدام الطاقة الكهربائية والتجاوز عليها .

ويعد عامل تغير درجة حرارة الجو مع ارتفاع الأحمال من العوامل المؤثرة على الشبكة الكهربائية فنراهم ، كوادر الكهرباء جيش النور يعملوا كخلية النحل من عطل الى عطل غير مبالين بتغير بدرجات الحرارة المرتفعة ، او تلوث الحاصل اليوم وخطورة الوضع ، وغير متكاسلين عن تأدية واجبهم الوظيفي ، لانهم متوجهين روحا وجسدا نحوى هدفهم المنشود الا هو انجاز كافة اعمال الصيانة لضمان تيار كهربائي مستمر ومستقر ، لما فيه راحة المواطن وبهذا يكونوا اكثر عرضه للاصابة من غيرهم .

ومن هنا ادعوا كافة المواطنين الكرام الى الترشيد والاكتفاء من استخدام الطاقة الكهربائية بما يكون فعليا ضمن الحاجة لانكم بذلك تساهموا بالحفاظ على كوادر الكهرباء من خلال عدم تعرضهم للحركة الزائدة التي تشكل في ضوء هذا الاجواء عامل من عوامل الخطورة .

ايها الاحبة ان من سبل الانتصار على الفايروس ان نشعر بالمسؤولية اتجاه بعضنا ونقف جنبا الى جنب فالله الله بالترشيد بأستخدام الطاقة الكهربائية فهو موافق للشرع والعقل

نسال الله حفظ العراق و شعبة من شر الفايروسات