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إسرائيل تتساءل ماذا بعد أمريكا؟!  


كندي الزهيري ||

 

انت نعم انت يا من سعيت في إرضاء امريكا، وخراب  بلدك ،وقتلت اهلك  ،وأثرت الرعب  في  نفوس  شعبك ، وقتلت  الحلم  الذي يبحث عن كل شاب  وكل جيل  وهو ان يرى  بلده  اقوى  البلدان تحت راية واحدة راية العدل والمساواة  ، واهله يعيشون  بأمن وامان.

انت من سلبت كل شيء  من أجل أمريكا  والشيطان و نفسك وغرورها ، أعلم أنك تعاني من نقص في كل شيء  ،واعلم انك كالقصبة تميل اين ما مال الريح ، خذ هذا الخبر من اسيادك الذين تضحي  من اجلهم  ،وتفني  شعبك  والمقاومين من أجل ارضائهم.

إسرائيل  وعبر  محلليها  تدعوا الى  التكيف مع الأوضاع  من دون امريكا  !.

نعم هذا ما قاله  الصحفي الإسرائيلي " اليؤون  هدر" لصحيفة  "هاآرتس "  {يجب على إسرائيل ان تستعد منذ اليوم وبشكل عاجل  ،للتكيف مع العالم ما بعد أمريكا قبل فوات الأوان }.

اتعلم يامن تسير بركاب امريكا ماذا يعني  ،يعني ان سيدتكم   مقبلة  على الموت  ، وانت لا زلت  لا ترى  لأنك  لا تعرف غير  ذل والهوان  ،ولا ترى  غير الظلام ،لا تحب غير سؤء العاقبة ،هذا ما جبلت  عليه عبودية  الامريكا والغرب .

واخبرك  بشيء اخر قد يزعجك  ،قررت امريكا بعد أشهر من الآن  ان تكشفكم  وتضحي  بكم  من أجل صفقة ستبرمها  مع دول المنطقة  ، ليس وحدكم  انما ستتخلى  عن الدول التي سعت  جاهدة  إلى  تطبيق  مشروع الامريكي  الدموي ، وقتل وحصار  الشعوب  المستضعفة التي تقاوم  الاحتلال  الصهيوني والأمريكي،  والتي ترفض  الذل  او العبودية لغير الله  .

اسمعوا  وعوا  ،الطوفان  قادم  ولن  يسلم  منه الا  من اعاد حساباته  .

نعم امريكا ستضرب  ضربتها الاخيرة  ،ان فشلة  ستترككم كما حدث في الفيتنام ، حين تخلت عن عملائها  يواجهون  مصيرهم  بأنفسهم.

يا من لديه لب  ان كنتم تعتقدون بأن امريكا  ، ستدافع  عنكم  فانتم  واهمون  ، ولو كان في سجلها  التاريخي  بانها  تحافظ  او تقاتل  من أجل عملائها  لكان فعلت  ذلك مع  الطاغية صدام.

العالم اليوم  يتجهز  لما بعد أمريكا  ،وذلك  عبر نظرة  استباقية  للأحداث،  لكونهم  يملكون  رؤية  متحررة من القيود  او المشاكل  النفسية،  جعلتهم  ينظرون  إلى المستقبل على اساس  علمي  واقعي  ،بعيدا عن القرارات  الارتجالية او العاطفية.

اخر ما أقوله  راجعوا  انفسكم وحساباتكم  قبل فوات الاوان...

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