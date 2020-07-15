المقالات

شكرآ ايها المقاتلون  


قاسم الغراوي||

 

الامن الوطني مسؤولية الجميع فاذا لم تسنح لنا الفرصة للوقوف في خط المواجهة مع خوارج  العصر (داعش) علينا جميعا ان نساهم في ادامة زخم المعركة والحفاظ على مكتسبات النصر من خلال ؛

* المشاركة الفعالة في نشر الفعاليات القتالية والانتصارات التي يحققها الجيش والشرطة والحشد .

* عدم السماح لكائن من يكون النيل من قواتنا الامنية المدافعة عن العراق وشعبه في اكبر هجمة شرسة يتعرض لها البلد.

* للحفاظ على امننا على الجميع التعاون مع الاجهزة الامنية وتحمل المسؤولية معهم ،فوجودهم من اجلنا ومساعدتهم تسهل مهمتهم في القبض ومعالجة الاهداف المشبوهة.

* الحذر من التشويش والاشاعات المغرضة التي يبثها الاعداء من الداخل والخارج للنيل من وحدتكم وبطولات الجيش وقواتنا الامنية والح ش د .

* عدم نشر  اخبار اوصور مفبركة تحاول النيل من انتصارات القوات الامنية والتقليل من اهميتها(اجعلها تتوقف عندكم) حيث يحاول الاعداء نشرها على مواقع التواصل ويتلقفها أشخاص لاوعي لهم لإعادة بثها من جديد.

*على جميع الاقلام الوطنية الشريفة التي تمتلك الكلمة الشجاعة والروح الوطنية ان تساند المواقف البطولية والتضحيات لقواتنا الامنية وحشدنا وان ترد بقوة عن كل من يمس حماة الوطن والشعب.

* اخيرا فهم يستحقون منا الدعاء بالنصر والسلامه والتحرير من دنس عصابات داعش.

لشهداؤنا الرحمة والمغفرة، والخزي والعار للفاسدين والزاحفين والخائنين

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