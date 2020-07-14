هيأة الاعلام والاتصالات..المعلن والمخفي  

قاسم الغراوي ||

المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها، بعد قرار من قبل مجلس المفوضين في هيأة الاعلام والاتصالات.

اثار قرار مجلس الوزراء الجديد، القاضي باستيفاء نصف الديون الواجبة الدفع وجدولة المتبقي من الدين وتمديد عمل شركات الهاتف النقال ردود افعال واسعة، وعلى كافة المستويات السياسية والشعبية والاكاديمية، مطالبين الحكومة بالعدول على هذا القرار الذي يعني ضياع حقوق العراقيين كما تدخل البرلمان رافضآ تجديد العقود مالم يتم تسديد الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال.

ويعتقد الخبراء واختصاص القانون ان جلسة مجلس المفوضين والتي تم اصدار قرارها بتمديد عمل شركات الهاتف النقال والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/6 /2020 لم تكن قانونية لمشاركة اربعة اعضاء فقط مع وجود عضوين خارج العراق منذ أشهر هما سالم مشكور وسركوت نامق

وينص قانون المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام على اجتماع المجلس شرط حضور ما لا يقل عن ستة من اعضاءه.

في هذه الظروف الراهنة التي يعيشها البلد من ازمة إقتصادية خانقة أدت إلى الاقتراض الخارجي والداخلي لسد النفقات التشغيلية للدولة وفي ظل جائحة كورونا ومع توجهات الحكومة إلى قرار يعضد الإيرادات غير النفطية للخزينة يتم تجديد عقود تراخيص ‏شركات الهاتف النقال العاملة في العراق وفي ذمتها ديون متراكمة للحكومة العراقية بالمليارات طيلة هذه الفترة وكان الأولى ان تدفع مابذمتها لكي يتم تمديد عملها وتمنح رخصة الاستمرار بعملها.

نعتقد ان هنالك ضبابية وعدم وضوح باعطاء الشركات تجديد المدة‎ ‎على ان تقدم خدمات الجيل الرابع‎ ‎علماً ‏ان شركتين على الاقل هي مخالفة لأصل التعاقد وليس لديها القدرة الفنية لتقديم الجيل الثالث ‏الحالي فكيف تستطيع تقديم خدمة الجيل الرابع.

ماهو سبب السكوت على شركات النقال طوال الفترة الماضية والتستر على خدماتها السيئة ومخالفتها وعدم اجبارها على دفع ديونها، فهذا الملف فيه كثير من الأموال وربما فيه الكثير من شبهات واتهامات الفساد.

ان شركات الهاتف النقال ملف كان من المفترض فتحه منذ سنوات طويلة كونه يمثل مورد كبير لخزينة الدولة، بالاضافة الى ان الاتصالات والانترنيت رغم ردائتهما لكنهما الاعلى من ناحية الاسعار في الشرق الاوسط وهذا امر يجب الانتباه له. ومع هذا يبقى لهياة الاتصالات رأي آخر في كل مايجري باعتبارها مستقلة وغير مرتبطة.