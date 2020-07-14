المقالات

هيأة الاعلام والاتصالات..المعلن والمخفي  


قاسم الغراوي ||

 

المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها، بعد قرار من قبل مجلس المفوضين في هيأة الاعلام والاتصالات.

اثار قرار مجلس الوزراء الجديد، القاضي باستيفاء نصف الديون الواجبة الدفع وجدولة المتبقي من الدين وتمديد عمل شركات الهاتف النقال ردود افعال واسعة، وعلى كافة المستويات السياسية والشعبية والاكاديمية، مطالبين الحكومة بالعدول على هذا القرار الذي يعني ضياع حقوق العراقيين كما تدخل البرلمان رافضآ تجديد العقود مالم يتم تسديد الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال.

ويعتقد الخبراء واختصاص القانون ان جلسة مجلس المفوضين والتي تم اصدار قرارها  بتمديد عمل شركات الهاتف النقال والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/6 /2020 لم تكن قانونية لمشاركة اربعة اعضاء فقط مع وجود عضوين خارج العراق منذ أشهر هما سالم مشكور وسركوت نامق

وينص قانون المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام على اجتماع المجلس شرط حضور ما لا يقل عن ستة من اعضاءه.

في هذه الظروف الراهنة التي يعيشها البلد من ازمة إقتصادية خانقة أدت إلى الاقتراض الخارجي والداخلي لسد النفقات التشغيلية للدولة وفي ظل جائحة كورونا ومع توجهات الحكومة إلى قرار يعضد الإيرادات غير النفطية للخزينة يتم  تجديد عقود تراخيص ‏شركات الهاتف النقال العاملة في العراق وفي ذمتها ديون متراكمة للحكومة العراقية بالمليارات طيلة هذه الفترة وكان الأولى ان تدفع مابذمتها لكي يتم تمديد عملها وتمنح رخصة الاستمرار بعملها.

نعتقد ان هنالك ضبابية وعدم وضوح باعطاء الشركات تجديد المدة‎ ‎على ان تقدم خدمات الجيل الرابع‎ ‎علماً ‏ان شركتين على الاقل هي مخالفة لأصل التعاقد وليس لديها القدرة الفنية لتقديم الجيل الثالث ‏الحالي فكيف تستطيع تقديم خدمة الجيل الرابع.

ماهو سبب السكوت على شركات النقال طوال الفترة الماضية والتستر على خدماتها السيئة ومخالفتها وعدم اجبارها على دفع ديونها، فهذا الملف فيه كثير من الأموال وربما فيه الكثير من شبهات واتهامات الفساد.

ان شركات الهاتف النقال ملف كان من المفترض فتحه منذ سنوات طويلة كونه يمثل مورد كبير لخزينة الدولة، بالاضافة الى ان الاتصالات والانترنيت رغم ردائتهما لكنهما الاعلى من ناحية الاسعار في الشرق الاوسط وهذا امر يجب الانتباه له. ومع هذا يبقى لهياة الاتصالات رأي آخر في كل مايجري باعتبارها مستقلة وغير مرتبطة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إستثمار الطاقات العراقية، كيف وأين؟!  
مفسدون باستخدام الطاقة الكهربائية    
١٤ تموز ثورة أم انقلاب؟  
خرافة الدولة العراقية  
انتم تعرفون التكملة..!  
14 تموز ودونية البعض..!  
حاذر ...... خطوات الشيطان
متى تصلح الكهرباء العراقية يا ...؟  
هيأة الاعلام والاتصالات..المعلن والمخفي  
الله لا يأتي أمراً عَبثَّا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك