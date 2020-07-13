المقالات

الفشل المتكرر بإدارة ومعالجة الأزمات والمواقف  


محمد فخري المولى ||

 

يوما بعد تثبت الحكومات المتعاقبة أن هناك فشل بإدارة الأزمات ومعالجتها

طبعا يعود الامر الى الإدارات والقيادات الحكيمة

الإدارات لأنها لم توضح مبدأ الدولة الحالي بترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات وجزء من هذا الأمر إنهاء ازدواج الرواتب

ولو اوضحو الامر بشكل سلس وعملي لما كنا بالجزء الثاني الإفراط بالقوة ضد أصحاب الحقوق والحريات

خطأ مضاعف سيؤدي إلى زيادة الهوة التي صنعتها التعاملات الخاطئة بين المواطن  ومن ب سدة الحكم والقرار

لانه سيؤدي إلى تشرين ثانية بشهر اب

نتمنى ونتمنى ونتمى

ان يعي من بسدة القرار  المستقبل والنظر  إليه بجدية فافعالنا اليوم ترسم مشهد الغد

محمد فخري المولى

تأريخ العراق وتراثه بين جيلين

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المسؤولية المجتمعية ومفاسد المحاصصة!! 
الفشل المتكرر بإدارة ومعالجة الأزمات والمواقف  
توفيق..!  
قرار سوري ايراني بتغيير قواعد الاشتباك وحزب الله يسجل هدفه الذهبي...!  
التطفيف الحكومي في تطبيق قانون حرية الرأي والتظاهر السلمي
إصبع على الجرح / على ذمة جدتي  
ولكم في الولي الخامنئي أسوة حسنة..  
المغادر من الشيعية "المنهج الخميني" الذل نصيبهُ!!!  
الخيط الرفيع بين الدولة واللادولة
البعثيون آن أوان رحيلكم!!!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 75.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك