الفشل المتكرر بإدارة ومعالجة الأزمات والمواقف  

محمد فخري المولى ||

يوما بعد تثبت الحكومات المتعاقبة أن هناك فشل بإدارة الأزمات ومعالجتها

طبعا يعود الامر الى الإدارات والقيادات الحكيمة

الإدارات لأنها لم توضح مبدأ الدولة الحالي بترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات وجزء من هذا الأمر إنهاء ازدواج الرواتب

ولو اوضحو الامر بشكل سلس وعملي لما كنا بالجزء الثاني الإفراط بالقوة ضد أصحاب الحقوق والحريات

خطأ مضاعف سيؤدي إلى زيادة الهوة التي صنعتها التعاملات الخاطئة بين المواطن ومن ب سدة الحكم والقرار

لانه سيؤدي إلى تشرين ثانية بشهر اب

نتمنى ونتمنى ونتمى

ان يعي من بسدة القرار المستقبل والنظر إليه بجدية فافعالنا اليوم ترسم مشهد الغد

محمد فخري المولى

تأريخ العراق وتراثه بين جيلين

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