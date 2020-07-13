المقالات

التطفيف الحكومي في تطبيق قانون حرية الرأي والتظاهر السلمي


  ✍د.محمد العبادي ||

 

القانون العراقي كفل حرية التعبير والتظاهر السلمي حيث صدر  الدستور الدائم في سنة ٢٠٠٥م وفي الفصل الثاني منه جاء حول الحريات وقد ورد في أولا من المادة (٣٨) والتي هي من المواد المهمة حيث منحت حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.  ثم بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام المادة (٣٨) والبند (اولا ) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣ ) من الدستور صدر القانون لسنة ٢٠١٧م وهو : قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي . ان هذا القانون في فصله الرابع في المادة (١) ينص بان للمواطنين التظاهر سلميا للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور .  وفي الأحكام العامة تنص المادة (١١) أولا  في ان تتولى السلطات الأمنية مسؤولية توفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز لها استعمال القوة لتفريق المتظاهرين إلا إذا أدى إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص والممتلكات ! فهل قام أولئك الذين جاءوا بأيد خالية بزعزعة الأمن حتى يتم التعامل معهم بهذا العنف  والخشونة ؟  لماذا يتم التعامل بهذه الطريقة التي تستخف بالدم العراقي ولاتحترم رأيه وحقه في التعبير ؟!  ان هذه الطريقة التطفيفية في تطبيق القانون  في ان تسمح الحكومة للجوكرية بالتظاهر ولاتسمح لمن يخالفها في الرأي هي طريقة غير قانونية ،لان القانون واحد ولا يمكن تبعيضه أو توظيفه والسماح به لبعض الناس دون بعض .        لقد جاءت حكومة الكاظمي تحت يافطة قانون حرية الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ، وقد استفاد المتظاهرون في ساحة التحرير من هذا القانون وتظاهروا وتهجموا حتى على أولئك الذين حللوا أمهاتهم لابائهم !!! واحتجوا ورقصوا وطربوا وكانت لبعضهم ليالي من الانس لاتنسى ، وبعضهم تصادم مع القوات الأمنية وضربوا حتى الضباط وآخرين منهم عطلوا دوام الدوائر الرسمي وعطلوا حتى التعليم وتبجحوا بهذه السفاهة إلى حد الاسفاف كل ذلك تحت شعار حرية الرأي والتعبير !!!  وقامت طائفة منهم بنبش القبور وتخريب الممتلكات العامة ، تحت شعار حرية التظاهر !!! واستشاط رهط من الرعاع لسبب تافه ودخلوا  بيوت الناس ثم صلبوا صبيا وعلقوه على عمود بعد أن جرعوه مرارة الموت !!! وكان الهمج الرعاع يتفرجون على المشهد المقرح الذي أساء إلى العراق وشعبه كل ذلك مسموح به لانه تعبير عن حقهم بالتظاهر السلمي وحرية الرأي!!! ثم ان الحكومة قد غفرت لهم ما تقدم من ذنبهم وأصدرت عفوها عنهم وأظهرت لهم لينها وعطفها عليهم !!!  ان رحمة الحكومة الجديدة قد  استشعرها المخربون وهم في السجون  ، فكيف للحكومة ان تحجبها عن المتظاهرين السلميين الذين قدموا من وسط وجنوب العراق؟! ان الحكومة الحقيقية هي التي تستمع إلى صوت شعبها وألامه ، وهي التي تنظر إلى شعبها بعين اللطف والرحمة ، أما الحكومة غير الحقيقية فهي التي تستسبع  عليهم في الوقت الذي تبذل مودتها لاعدائهم .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المسؤولية المجتمعية ومفاسد المحاصصة!! 
الفشل المتكرر بإدارة ومعالجة الأزمات والمواقف  
توفيق..!  
قرار سوري ايراني بتغيير قواعد الاشتباك وحزب الله يسجل هدفه الذهبي...!  
التطفيف الحكومي في تطبيق قانون حرية الرأي والتظاهر السلمي
إصبع على الجرح / على ذمة جدتي  
ولكم في الولي الخامنئي أسوة حسنة..  
المغادر من الشيعية "المنهج الخميني" الذل نصيبهُ!!!  
الخيط الرفيع بين الدولة واللادولة
البعثيون آن أوان رحيلكم!!!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 75.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك