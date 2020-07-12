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الحرب الناعمة الأمريكية في العراق...  


قاسم الغراوي ||

 

هيفوز: تعريفها (منظمة دولية تسعى إلى وضع حلول جديدة للقضايا العالمية المستدامة والمشاريع الذكية ، ونحن نعارض التمييز ، وعدم المساواة ، وإساءة استخدام السلطة والاستفادة الغير مستدامة لموارد كوكبنا ، غير أن التوازن وحده لا يكفي .. تركيزنا الأساسي هو تحقيق التغيير الهيكلي من خلال الاستعانة بالشركات والمنظمات والمواطنين ونحن نتشاطر معهم احلامهم من الاقتصادات المستدامة والمجتمعات الشاملة للجميع) .اما رسالة المنظمة فهي : (العالم الحر والمستدام).

استعانت وزارة الخارجية الامريكية بمنظمة هيفوس كشريك لتحقيق أهدافها في تحويل المجتمع العراقي وخصوصاً الشباب الى مجتمع يسوده التحرر والميوعة والانحلال والفساد بمختلف أنواعه ، وقد رصدت لعمل المنظمة في العراق مبلغ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ يورو لإدارة نشاطاتها في العراق.

تسعى المنظمة  للبحث عن طرق جديدة لإحداث تغيير في عقليات المجتمعات  واستراتيجيتها وتوليد القناعات لدى الشعوب للتحرر من ثقافتها والتزاماتها وتمسكها بعقائدها واخلاقياتها  وتسلط الضوء على الشباب من خلال الدورات والندوات والمحاضرات والتثقيف على ذلك وصرف الاموال الطائلة لإنشاء تجمعات ومنتديات وتكتلات وإقامة دورات تساندها صفحات ومدونات أنشئت لهذا الغرض.

من الدولة الراعية للمنظمة: هولندا و الولايات المتحدة الأمريكية اما الجهة الحكومية الراعية لمنظمة فهي وزارة الخارجية الهولندية، ووزارة الخارجية الأمريكية.

أما شعار المنظمة هو (الناس بلا حدود)  وتحت هذا العنوان ترعى الشواذ الجنسيين (المثليين) وهي تصنف نفسها على أنها لها تأريخ طويل في مجال الجنس والحقوق الجنسية .

ومقر المنظمة الرئيسي في هولندا (لاهاي)

أمامدير المنظمة فهو  إدوين هيزينغ   

وهناك 12 مقراً اقليمياً ومحلياً اما المقرات الإقليمية فتنتشر في شرق افريقيا، وجنوبها وكذلك في امريكا اللاتينية، وجنوب شرق اسيا، وشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

هناك ثمانية منظمات مجمتع مدني في العراق تحظى بدعم مالي من (منظمة هيفوس) بمعدل 4 مليون يورو سنوياً. الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها هذه المنظمات بالعراق هي تحت إطار حقوق وحرية المرأة وهذه المنظمات :

_جمعية الأمل العراقية.

_منظمة حرية المرأة في العراق.

_منظمة النساء من اجل السلام.

_مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية.

_المركز الإعلامي المستقل في كردستان

_منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات.

- منظمة تمكين المرأة.

_منظمة إمّا.

متوزعة هذه المنظمات في بغداد واربيل والديوانية والسليمانية. وترصد لهذه المنظمات مبالغ طائلة لتمويل انشطتها المختلفة لتساعدها في تمرير اجندتها والتأثير في عقول الشباب الغير متحصنين من الذين فقدوا فرص العمل والتعليم والحياة الحرة الكريمة بغياب القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية فكانوا وسيلة لتحقيق اهداف المنظمة وقيادتهم بعد تغيير أفكارهم لتمرر من خلالهم سمومهم لتهديم القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية.

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