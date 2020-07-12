المقالات

قانون السفارات يفقد الاوطان الاستقلال  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

تكلمنا بإسهاب عن السيادة في مقالة مستقلة ، ثم بعدها مباشرا كتبنا عن الاستقلال وعلاقته بالسيادة وهناك حققنا جملة امور جدا مهمة من شاء فليراجع المواقع المتكفلة بنشر مقالاتنا ، او الصفحة التي بالفيس تحت مسمى الاسد المنتصر .

محل الشاهد : السؤال الذي لابد ان يطرح ماهو الاصل الحقيقي للسفارة

عندما سرت في البحث وجدت ان السفارة كان اصل فكرتها و نشأتها ديني وليس سياسي يرجع الى الاسبان حين كانت تعني في تعبير تلك الديانة بمعنى الخادم الذي يخدمها  في الخارج .

 حيث كانت مهمة السفارة باعتبارها مبعوث عن موقع تلك الديانة .

الا انه في بداية العمل الدبلوماسي كان ظهور اول شكل من اشكال التمثيل الدبلوماسي المتمثل بالسفارات في شمال ايطاليا ، وكان ذلك في اوائل عصر النهضة وبالتحديد في ميلان التي كانتا أول مدينة ترسل مندوب دبلوماسي لفرنسا في عام ١٤٥٥ قبل أن ينتشر هذا الامر لباقي المدن الاوروبية رغم تخوف الدبلوماسيين في ذلك  الوقت من تجسس والتدخل في شؤون دولهم .

اذن بعد هذه المقدمة نفهم ان :

اولا : مبدأ الذي نشأت على اساسه السفارة ديني ، وهذا تجدة جلي في العهد العباسي من تاريخ المسلمين وكيف كانت لهذه السفارات من دول خارج المسلمين ، من تأثير  السلبي على سياسة ذلك الوقت ، ولا يستبعد كانت لها مدخلية في استهداف الائمة من ال محمد ( ص ) ، ولازلنا بطور التحقيق عن ذلك .

ثانيا : سياستها كانت قبل العمل الدبلوماسي عبارة عن تنظيم العمل الصناعي وبعض الامور البسيطة ليس كما هي اليوم .

ثالثا : لم تعني الاقامة الطويلة والاستقرار التام في البلد الاخر كما هو عليه اليوم .

ولم يمثل وجودها الاول المتعلق السياسي كما هو وضعها اليوم  .

محل الشاهد ليس هذا ، وانما القانون الذي كان الدرع المحافظ عليها :

حيث نص القانون :

 تعتبر سفارة بلد ما ( أ ) في البلد ( ب ) جزء من تراب الوطني ل( أ )  حيث لا يمكن لأي فرد من دولة ( ب ) الدخول الى السفارة بدون ترخيص من البلد ( أ ) .

حتى ان السلطات الامنية من الدولة (ب ) لا تمتلك حق تفتيش السفارة أو القيام بأي تدخل داخلها .

واي مخالفة لهذا القانون تعتبر تعديا على سيادة الدولة ( أ ) .

محل الشاهد : عندما تقرأ هذا القانون وتقرأ ما كتب والتعاريف ومفاهيم الاستقلال والذي اشير الى ان اي شرط فيه من اي دولة اخرى يعتبر استقلال مشروط وغير تام ، يتضح ان السفارات واقعها يجعل من الدول غير تامة الاستقلالية ، وخصوصا عندما ينص القانون بتعبيره الى( ان السفارة موقعها جزء من تراب الوطن لدولة الاخرى ) ، وهذه يترتب عليها اكيدا تبعات كثيرة اهمها الخروقات الامنية وغير الامنية .

نحن نقول ان السفارة في قانونها العام ضرب بواقع التطبيق لمفهوم وتعريف الاستقلال.

 وخصوصا تلك السفارات لدول الاستكبار والاستعمار ، حيث كان المفروض القيام بتعديلات تضمن من خلالها تغييرا بتلك القوانين او اعتماد الية اخرى بمنهجية عمل السفارة في البلد الاخر  .

ان القوانين والغايات التي فرضت وجود السفارة ، لا تتناسب مع الواقع الحقيقي لوجودها ،وخصوصا ، ان الغاية منها متابعة رعاياها والمقيمين في البلد لاخر ، وهل لعدد محدود قد يكون احيانا معدومة يجيز ان تكون سفارة لبلد اخر يحمل حصانة ، لا توجد لابناء ذات البلد حتى لم تعطى تلك الصلاحيات و الحصانة للمواقع الدينية .

ان القوانين الوضعية والتي صدرت من قبل الدول المستعمرة ،  الى الدول الاخرى ، كانت عبارة عن قوانين تضمن بقاء سيطرتها و نفوذها وان كان مخفيا غير ظاهرا ، فالحذر  من مكائد الشيطان

نسال الله حفظ العراق وشعبه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عن رغيف ليس غموسه الدم..!  
الحشد لماذا ؟!  
بيان الشروگية الخاص بذكرى يوم نصرنا العظيم  على د١١عش:                       
الحزبية الضيقة أساس الفساد  
صناعة الوعي  
لماذا يصب علينا العذاب صباً نحن أهل العراق ؟!  
تامبورا والكسل الشمسي  
قانون السفارات يفقد الاوطان الاستقلال  
ابو عباس ..!  
رداً على الزنيم..يحى الكبيسي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك