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قواتنا البطلة..وموعد مع النصر  


قاسم الغراوي ||

 

مرة أخرى تؤكد لنا قواتنا الأمنية العراقية البطلة بكافة صنوفها تساندها تشكيلات الحشد الشعبي بأنها قادرة على مسك الأرض وفرض الأمن ومواجهة التنظيمات الارهابية التي تهدد امن محافظاتنا وسكانها بكل ثقة وقدرة وشجاعة لروحها الوطنية ولايمانها بوحدة العراق واستقراره وامنه.

انطلقت عمليات أبطال العراق في عملية (نصر السيادة الرابعة) لتفتيش وتطهير  شمال ديالى وصولاً الى حوض بحيرة حمرين والمناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، بمشاركة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها وقطعات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية و الرد السريع وجهاز مكافحة الارهاب و طيران الجيش والقوة الجوية.

ثلاثة عشر لواءا من الحشد الشعبي كانت حاضرة في هذه العملية  بالاضافة الى تشكيلات امنية من الجيش والشرطة واسراب من القوة الجوية وطيران الجيش في عملية واسعة النطاق في ثمانية قواطع هامة لتعقب خلايا  داعش الارهابي على مسافة تزيد عن 200كم.

وتعد العملية هي الاكبر من نوعها في العام الجاري  في اكثر مناطق ديالى تعقيدا من ناحية التضاريس والتي تمتد من ريف خانقين الى محيط بحيرة حمرين التي يتواجد فيها ويتحرك التنظيم الارهابي في فترات متقاربة مهددا الوضع الأمني.

ان هذه العملية تأتي لتحقيق جملة من الاهداف بعد تعرض محافظة ديالى واقضيتها وقصباتها الى اهتزازات وخروقات امنية.

ابرزها ملاحقة بقايا فلول داعش، والقبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة.

وكذلك تطهير المناطق وضبط المضافات وتفكيك العبوات واعادة الانتشار بما يؤمن هذه المناطق الهامة التي تتحرك فيها الخلايا الارهابية بين اونة واخرى لتهديد استقرار المنطقة ، التي عانت  في الاشهر الماضية من تكرار الخروقات الامنية بسبب نشاط  خلايا تنظيم  داعش  في بعض القواطع وخاصة في حمرين ومحيطها.

النصر والعزة لقواتنا الامنية البطلة وسندها الحشد الشعبي وهي تخوض صفحة اخرى من صفحات النصر ضد د١١عش والمجد والخلود والرحمة لشهداؤنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم من اجل عزة وامن واستقرار العراق وشعبه.

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