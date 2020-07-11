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تحية طيبة ذكرى تحرير الموصل   


محمد فخري المولى

 

اسمحوا لنا بكلمات

أولا.. يوم التحرير هو خلاصة ونتاج فتوى المرجعية الكريمة بثورة العشرين الثانية  والتي أسميها نخوة العشرين

فترة داعش بمسماها الاسلامي وبفعالها الجاهلية

لذلك هو يوم فخر أعاد العراق واحدا موحدا واحبط كل المخططات الخبيثة السوداء 

توج بفضل الدماء الطاهرة الزكية والجرحى الذين كانت اهاتهم صرخة تحرير الأرض والعرض

ثانيا إذن هي رسالة عبر التاريخ أن النخوة باقية والمروءة والغيرة شعار سيبقى شاخصا العراقيين أولا ثم لكل من انتخى معهم بالنفس والمال ويجب أن توثق إعلاميا وصحفيا وايضا أن تتحول الملاحم البطولية إلى افلام قصيرة وطويلة

لتبقى الركيزة الأساسية

تحطيم الأفكار والممارسات التي زرعها داعش عبر بناء نفسي واجتماعي وقد اقترحنا للجهات المختصة

برنامج اعادة تاهيل المحافظات المحررة والنازحين

مع التأكيد على #معالجة أسباب #سقوط الموصل برغم القوة العسكرية الكبيرة وكمية الاموال الكبيرة لمنع حدوث الامر ثانية وتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر كما يردد

لنبعث رسالة عامة بوجود مرجعيتنا وسواعد الابطال الاصلاء الغيارى فوتنا الفرصة وسنفوت الفرصة على كل من يريد الشر باهلنا

تاريخ العراق وتراثه بين جيلين

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