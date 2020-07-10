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غسيل الاموال لعبة الاستعمار لقتل العراق  


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

معنى غسيل الاموال ، او تبيض الاموال : جريمة اقتصادية تهدف الى اضفاء شرعية قانونية على الاموال المحرمة .

الغرض من ذلك احد الامور التالية  :

حيازة ، تصرف ، ادارة ، حفظ ، ايداع ، استبدال ، استثمار ، تحويل ،نقل ، تلاعب .

مصدر تلك الاموال من الجرائم :

١ : المخدرات : زراعتها ، تصنيعها ، التجارة فيها  ، ٢ : الاختطاف : سواء وسائل نقل ، او اشخاص .، ٣ : الارهاب : تمويل  ، ٤ : النصب ، ٥ : خيانة الامانة ، ٦ : التدليس ، ٧ : الغش ، ٨ : الفجور والدعارة ، ٩ : الاثار : تجارة ، وتهريب ، ١٠ : المضرة بأمن الدولة من داخل والخارج ، ١١  : الجنايات الجنح ، ١٢ : الرشوة ، ١٣ : المال العام : اختلاسه ، العدوان عليه ،  ١٤ : الغدر ، ١٥ : جرائم المسكوكات ، ١٦ : التزوير ....

واعطى غسيل الاموال مراحل : مرحلة الايداع ، ومرحلة التمويه ، ومرحلة الادماج

وهناك تفاصيل كثيرة نكتفي بهذا البيان .

محل الشاهد : والمهم في الموضوع ماذا يترتب على العراق من دمار نتيجة هذا القرار ؟

اكيدا سيتأثر البلد اقتصاديا بسبب صعوبة القيود على تحويلات المالية على المستثمرين العراقيين والاوروبيين مما يصعب نتيجة ذلك عملهم في البلد في وقت البلد يمر اصلا بأزمة مالية ، ونترك تفصيل الامور المالية لمحلها من المختصين .

اذن هذا قتل للبلد ، ونعجب من هذه الامر ان ينسب للعراق !!!

والسؤال يفرض نفسه ماهو الاثبات على استحقاق درج العراق ضمن قائمتكم ؟!!

ثم ماهو الاثبات كونكم كنتم ضمن العدالة التي شخصت بدقة ، وخصوصا نحن نرى ان مما ذكرى اعلاه ، موجد في بلدان عدة ، ولكنها لم تدرج ضمن قوائمكم  !!

والسؤال لكم : هل خلت بلدانكم من الامور التي ذكرت ، والتي تكون سبب ومدعاة لكي تكون مصداق لعنوان غسيل الاموال ؟!!

اصلا بلدانكم تعجب بكل تلك التفاصيل ، ولكن هو الاستعمار يشرع ويحكم على هواه وما يريده ، وبالذي يخدم سيطرته على العالم .

ان هذه القرارات وغيرها تكشف امرين :

الاول : ان الغرب لازال ينظر الى العالم بعين واحدة ، ولازال يرى العراق بلد قوي لابد من العمل بقوة اتجاهه، لكي يخضع  بكامل قواه لهم ، فهو يريدونه عبدا كما هو عليه الاخرين .

ثانيا : علينا واجب شرعي ووطني ان نزيد من تماسكنا وحبنا لبعضنا البعض  و نتكاتف ،  ونترك الانانية وحب الذات على حساب البلد و مصالحه ، فالبلد في هذا الوقت  محتاج الى كل ابناءه .

يا شعب العراق الابي

 لنتماسك  بقوة ونرفض قرارات الاستعمار بشدة ، ونعمل على وحدة صفنا ،  فبوحدتنا نقهر عدونا

اللهم احفظ العراق وشعبه

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