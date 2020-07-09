لا تخسروا الدولة  

احمد خالد الكعبي ||

هناك ( خديعة ) امريكية عميقة وخبيثة جداً يراد لنا جميعا ان نقع فيها ، وهي ببساطة : ( هذا بسيطنه وذاك بسيطكم !) على حد تعبير احد الأعزاء وهو يصف موضوع مشابه..

يعني الحشد وفصائل المقاومة أمة ، واجهزة الدولة ( مكافحة الإرهاب وجهازي المخابرات والأمن الوطني والشرطة الاتحادية والجيش ووو ) ، أمة ثانية ..

لا والف لا .. اياكم والسقوط في براثن هذه المؤامرة .. فكل اجهزة الدولة لم تقم وتبنى الا بدماء أغلبية هذا الوطن الجريح .. كلهم كما الحشد برغم أسبقيته اخوتنا وأولادنا وقطعة من ارواحنا وقلوبنا فهم نحن ونحن هم ..

ايعقل ان يصدق اي عاقل ان مكافحة الإرهاب والمخابرات مال صرف لجماعة البزاز الخطيرة والعميلة التي اصبح رجالها اليوم في راس هرم السلطة كمعاونين ومستشارين ومتحدثين باسم رئيس الوزراء ، وللمستعمر وال سعود .

لا تخرجوا هذه الأجهزة من معادلة الوجدان لان هذا معناه أنكم تتنازلون عن حقكم في دولتكم ومعناه الأخطر هو أنكم تقدمون الدولة بأجهزتها هدية للوضيع غيث .. !

هذا ليس خطأ ولا خطيئة فقط بل جريمة سندفع ثمنها غالياً .

اللهم فاشهد.