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حان الوقت لمقاضاة ومحاكمة امريكا دوليا ؟  

37 2020-07-09

يوسف الراشد  ||

 

حان الوقت وجاءت الظروف ماتية لرفع دعوه قضائية ضد الولايات المتحدة الامريكية على اعتداءاتها وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة في العراق .

وعلى الحكومة العراقية تدوين هذه الخروقات وتوثيقها من خلال رفع شكاوى ذوي الضحايا والشهداء والمغدورين او من خلال الوية وسرايا الحشد الذين طالهم القصف الامريكي المتكرر  بدون وجهه حق .

واستثمار التقرير الاممي الخاص للمقررة الاممية اغنيس كالامارد والذي انتقدت الولايات المتحدة بشدة بعملية قتل واغتيال الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس بضربة جوية أميركية في بغداد كانت غير قانونية وانتهاكا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة  .

وأن عملية القتل والاغتيال كانت خارج نطاق القانون وعملية تعسفية انتهكت ميثاق الأمم المتحدة في ظل عدم تقديم أدلة كافية على الهجوم وباستخدام طائرات مسيرة مسلحة .

وعلى ايران رفع دعوه القضائية تخص قاسم سليماني ،، والعراق يرفع الدعوه قضائية تخص اغتيال الشهيد ابو مهدي المهندس اوالغارات التي تستهدف قطعات ومقرات الحشد الشعبي وتقديمها الى المحافل الدولية وتدوين اقوال ذوي المغدورين والشهداء وهو وفاء لدماء الشهداء.

وتقديم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى المحاكم الدولية لارتكابه مجازر القتل والانتقام والمجازر في اغلب بلدان العالم وخاص في سوريا واليمن وليبيا واعتباره مجرم حرب مع سبق الاصرار وعلى مجلس الامن ان ياخذ دوره والخروج من السيطرة والتسلط الامريكي .

كما وعلى هيئة الحشد الشعبي تقديم شكوى لدى المحاكم العراقية باسمها أو باسم عوائل الشهداء ضد الجاني ترامب بتهمة القتل المتعمد والاعتداء على سيادة دولة وبالجرم المشهود ووجود الاثباتات والشهود  واجراءات تحقيقية واجراءات محاكمة اصولية و يحاكم غيابيا  لتثبيت الحالة أمام العالم .

وعلى جميع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب والكتل السياسية تنظيم وقفات احتجاجية وخروج المظاهرات الاحتجاجية  ضد السفارة الامريكية او ممثلية الامم المتحدة في العراق والمطالبة بدماء الابرياء من العراقيين الذين سقطوا بفعل نيران الطائرات الامريكية او القصف الصاروخي ومحاكمة عادلة ضد الرئيس الامريكي ترامب .

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