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تداعيات اغتيال الهاشمي  


محمد صادق الهاشمي||

 

مجرد ان اذيع خبر اغتيال الهاشمي تصاعد الخط البياني في التصعيد ضد الحشد الشعبي وضد ايران على النحو التالي :

 

اولا / الاف الصفحات تتهم ((المليشيات)).

ثانيا / الحدث  تشير بوضوح ان من يقف خلف هذا الاغتيال هو جهة ايرانية تعمل في العراق

ثالثا / الذيل الامريكي غيث التميمي يتهم الكتائب وهكذا الحرة ودجلة والشرقية والتغيير.

رابعا / العبادي واضحا في تغريدته انه يتهم جهة ما له خلاف معها.

خامسا / السفارة الفرنسية تطالب الحكومة العراقية بتقديم القتلة الى القانون.

سادسا /صحيفة نيويورك تايمز تقول : الذي قتل الهاشمي هو فصائل مدعومة من ايران.

ثامنا / رئيسة بعثة الامم المتحدة بلاسخارت : تدعوا الحكومة العراقية  العثور على الجناة بسرعة وتقديمهم الى العدالة.

تاسعا /السفير البريطاني (ستيفن هيكي ) قال لقد خسر العراق احد افضل شخصياته وطالب بتقديم الجناة الى القانون بعد القاء القبض عليهم.

عاشرا / قال مصطفي الكاظي رئيس الوزراء العراقي : ان قوات الامن لن تدخر جهدا في تعقيب قتلة الهاشمي وقال سوف نعمل بجد على (( حصر السلاح بيد الدولة )).

 الحادي عشر / صحيفة واشنطن بوست تقول ان الهاشمي كان هدفا بارزا للفصائل الايرانية المسلحة.

الثاني عشر /السفارة الأمريكية تدعوا الحكومة العراقية الإسراع في تقديم المسولين عن اغتيال الهاشمي الى القانون.

الثالث عشر /سفير الاتحاد الأوربي في العراق مارتن هوث قال :يجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة الى العدالة.

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