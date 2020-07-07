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الصواريخ منهم وإليهم  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا]

اليوم كثر الكلام على صواريخ تطلق ، والكل يحلل ويطالب بفرض الامن ، وكأن تلك الصواريخ صعبة ان يكتشف من وراءها ، او من هو السبب لاطلاقها بطريقة واخرى .

الماضي والحاضر وكل ماحل ، بالعراق من المكر والفتن ، ومحاولات جرت لتفكيك وحدته ، وقتل شعبه بطرق استخباراتية ، وعسكرية ،  ونهب خيراته ، كل ذلك كان واضحا،  ان كل مايجري فيه هو صنيعة الاستعمار .

ذلك الاستعمار الذي عرف كيف توجه الامور وتحلل لصالحه .

 وعرف كيف يشتري العقول ويغلق الأفواه ، ويجعلها عن الحق صامته ، وللباطل ناطقة ،  [ ومن ناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو ألد الخصام ] ، ولن تنطق في سبيل وحدة البلد ابدا لانها اصبحت افواه عملية مرتزقة همها بطنها و ماتكنزه .

 اما الوطن وابناءها فالى الجحيم وبئس المصير ، ولكن خاب ظنكم ، ان الله ولي المؤمنين وناصر الحق المبين وان كره المشركين.

والعجب ممن يخالف القرآن من خلال التبرير الافعال ساحة المستعمر  ويجعل من ذلك الظالم هو المظلوم ، ونسى نداء السماء العظيم بدستوره الكريم [ لن ترضى عنكم اليهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم ] ، والسؤال يطرح نفسه كيف يحصل الرضا ، او نتوجه الى سؤال اوجه من ذلك ،  كيف يجعلك المستعمر تدخل دائرة الرضا الخاصة به ؟

فأما بالمكر العسل

 من خلال المال والمناصب ،  والحيلة فتكون تعلم او لا تعلم تصبح عميلا منافقا وعندها تبيع دينك وشرفك وخلقك .

او بالمكر المر

 من خلال الضغط و التأمر ، و محاولة التسقيط و المضايقات و غير ذلك من  افعال الرخيصة .

اذن انت امام مكرا عسل ومر ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

فعلى الامة اه اه من الامة ان تستوعب مجريات الامور بتعقل ، وان تحافظ على وحدتها ، ووطنها ، وان تتماسك وتكون المصالح العامة اولى من المصالح الخاص لتفويت الفرصة على المستعمر ان يصطاد بالماء العكر

اللهم احفظ العراق وشعبه

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