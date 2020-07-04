كيف يتصرف المسؤول في الحكومة الظالمة؟!  

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

هكذا يعلمنا الامام علي بن موسى الرضا ( ع )

ونحن نعيش ذكرى ولادته الميمونه ، لنتعلم منه ، كيف يمكن للمسؤول ان يتعامل بمسؤوليتة و سلطته وهو تحت رعاية الحكومة الظالمة ، او لنترك الكلام بالظلم ونقول الغير متوافقة مع دينه وعقيدته وخصوصا في مقالة سابقة بينا اسس و اقسام الحكومات ، و اشرنا الى عدم توفر الحكومة العادلة في الماضي والحاضر ، ولأسباب ذكرت في محله ، فكان علينا الاجابة على سؤال قد يخطر بالذهن كيف يمكن للمسؤول الذي يكون صاحب دين واسلام حقيقي ، التعامل مع هكذا ظروف ؟

الجواب :

ممكن ان نحصل على الاجابة من دراسة ، الكيفية التي تعامل بها الامام علي الرضا ( ع ) ، مع دولة بني العباس في عهد المأمون .

عندما اجبر الامام ( ع ) على تولي ولاية العهد ، فعندما وصل الامر القبول ملزم من الناحية الالهية سواء بالتكليف الظاهري المعروف لدى عامة الناس والتكليف و الباطني الخاص

وافق الامام على شرط انه يستطيع تطبيق امرين :

الاول / امكانية حفظ دينه وعدم التوغل في المفاسد وظلم الناس ، وحفظ مصالح الدين ، ولا يكون المنصب سببا بنقل صوره غيرجميله عن اصحاب الدين والعقيدة .

ثانيا / حفظ مصالح الامة ، العامة والخاصة ، وحفظ حقوق اصحاب خط الاسلام الحقيقي .

وان يكون لهم عونا ، لا ان يكون بمنصبه يزيد الظلم ظلما.

اذن يجب على من يتحمل مسؤولية وسط حكومة ظالمة ، ان يعرف عليه حفظ دينه ، وان لا ينحرف في ملذات الدنيا ، و المنصب وينسى عقيدته ودينه ، وان يحافظ من خلال مسؤوليته و منصبه على مصالح الاسلام الحقيقي ، ومراعاة اهداف ومشاريع البناء لحفظ الاسلام واهل الاسلام ، وعدم التفريط بمافيه نصر الدين .

اما ان يعيش وسط الظلم ، و ينغمس معهم ويكون من صنفهم، ويرى انه لا يملك الملكة المانعة للوقوع في شباك المنصب و طغيانه ، عليه اذن عدم القبول بتا والابتعاد عن ذلك .

على كافة المسؤولين والسياسيين ، قراءة تلك السيرة الامام علي الرضا ( ع ) ، من جانباها السياسي ، وكيفية التعامل مع الحكومة الظالمة .

نسال الله حفظ العراق واهله .