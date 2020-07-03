المقالات

القلعة..متى يحكمها حسين رخيص ؟!  


احمد خالد الكعبي ||

 

الدولة العراقية لا تزال سنية المحتوى وليست وطنية المعنى ،

رغم حيازة الشيعة لأغلب عناصر قوة السلطة .

ولهذا فان بريطانيا واغلب الانتنجلسيا" العراقية " اصبحت عدواً عميقاً للسياق العام الذي بات يمثله الشجاعان الشيخ الخزعلي وابا فدك المحمداوي  وعليهما ان يعرفا ان السلاح وحده بدون انتنجلسيا مخلصة لنفس السياق لن يحمي السياق ولا التجربة ..

عندما تبدأ " الديمقراطية " بالموت السريري في اي بلد فان ( الأقوى ؟ ) هو من سيرث النظام .

 وعليه :من هو الفم الأوسع الان القادر على ابتلاع هذا النظام الآيل للسقوط .. بعد ان سيطر عليه صالح .

المشكلة ان معادلة صالح + صالح = غير صالحة .. فاسدة .

الجميع يعرف هذا .

لن تستطيعا ان ( توطنا ) الدولة العراقية الحديثة  بمفردكما مهما كان مستوى شجاعتكما ..

القوة تعني القوة ولا تعني السلاح فقط .

أين قوتكما الناعمة ؟!؟!

لا نريد نسخة جديدة لما جرى لحسين رخيص وتمثاله !

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انا شيعي ..لكن لست مع السياسي الفاسد!!!  
القلعة..متى يحكمها حسين رخيص ؟!  
دول عربية تُطبّع مع اسرائيل وتنصحها بتأجيل تنفيذ قرار ضّمْ اراضي من الضفة وغور الأردن لماذا؟  
غياب القانون وأثره على الديمقراطية  
ما احوجنا اليوم لإنشاء جيوش إلكترونية وطنية  
نقاط على قارعة طريق الإئتلاف الجديد..!  
محور المقاومة الوقائع والأحداث تراكمات لإستهدافها  
التضليل الإعلامي  
اسس واقسام الحكومات  
((يَٰقَوْمِ هَٰؤُلَآءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ))  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك