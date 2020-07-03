القلعة..متى يحكمها حسين رخيص ؟!  

احمد خالد الكعبي ||

الدولة العراقية لا تزال سنية المحتوى وليست وطنية المعنى ،

رغم حيازة الشيعة لأغلب عناصر قوة السلطة .

ولهذا فان بريطانيا واغلب الانتنجلسيا" العراقية " اصبحت عدواً عميقاً للسياق العام الذي بات يمثله الشجاعان الشيخ الخزعلي وابا فدك المحمداوي وعليهما ان يعرفا ان السلاح وحده بدون انتنجلسيا مخلصة لنفس السياق لن يحمي السياق ولا التجربة ..

عندما تبدأ " الديمقراطية " بالموت السريري في اي بلد فان ( الأقوى ؟ ) هو من سيرث النظام .

وعليه :من هو الفم الأوسع الان القادر على ابتلاع هذا النظام الآيل للسقوط .. بعد ان سيطر عليه صالح .

المشكلة ان معادلة صالح + صالح = غير صالحة .. فاسدة .

الجميع يعرف هذا .

لن تستطيعا ان ( توطنا ) الدولة العراقية الحديثة بمفردكما مهما كان مستوى شجاعتكما ..

القوة تعني القوة ولا تعني السلاح فقط .

أين قوتكما الناعمة ؟!؟!

لا نريد نسخة جديدة لما جرى لحسين رخيص وتمثاله !