المقالات

اسس واقسام الحكومات  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

نبارك لكم ذكرى ولادة العضو الثامن من منظمة الأسوة الحسنة ، الامام علي بن موسى الرضا ( ع ) .

محل الشاهد :

الحكومة و الفئة  التي تحكم تنقسم الى اساسين :

الاساس الاول : حكومة حاكمة بالفعل بذاتها ،  وهي تلك الحكومة التي تكون المديرة لسياساتها واستراتيجياتها ، وتمتاز بعدم التناقضات بسياسات قراراتها وحركتها ،  وتكون منسجمة الاقوال والأفعال ، سواء كانت خير ، او شر .

 وعلى واقعها الذي تتجه نحوه ، تكون راضي نفسيا بما يصدر منها .

  وهي بذلك اما تكون خير محض او شر محض .

الاساس الثاني :  الحكومة الشكلية الحاكمة بقرارات غيرها ، والتي تقودها حكومة عميقة مخفية ، سواء بالصورة المباشرة الفعلية من خلال الاستحواذ على القرارات  والمناصب ، او بالصورة الغير المباشرة عن طريق الاستشارة المأخوذ منها دون نقاش .

  وتتسم هذه الحكومة بالمتناقضات ،  واراء مختلفة غير متزنة وعدم التوازن بين القول و السلوك الذي لا يكون منسجما ابدا مع ارادتها الذاتية ، واحيانا تعيش صراع داخلية ، قد يؤدي الى تقاتل اطرافها الداخلية القريبة من مصدر القرار .

فتلاحظ كل يوم لها امرا اداريا ،  فترى صنف الخير والشر  فيها معا .

ثم هذه الاسس للحكومة ،  تنقسم  الى قسمين :

القسم الاول : حكومة عادلة واعتقد امثلة الحكومة العادلة صفاتها تجدها بقيادات منظومة الأسوة الحسنة المتمثلة بالخاتم محمد ( ص ) ، و الوصي الامام علي ( ع ) ، والأئمة الحسن والحسين وعلي السجاد ، محمد الباقر ، وجعفر الصادق ، وموسى الكاظم ، وعلي الرضا ، ومحمد الجواد ، وعلي الهادي، والحسن العسكري ، و القائم المهدي  المهدي صاحب دولة العدلة الالهي العالمية المرتقبة بأذن الله تعالى  .

وهي دعوة منا الى رؤساء العالم للحكومات والسياسيين ، مراجعة حياة منظومة الأسوة الحسنة بقراءة سيرتهم من خلال الكتب التي تناولت دراسة وتحليل حياتهم الشريفة  ، ليكونوا ناجين من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم .

القسم الثاني : الحكومة الظالمة والتي لا يحتاج التعرض لامثلتها لان الماضي والحاضر كفيل بعرض مواصفاتها .

محل الشاهد :

ولا توجد وسطية في الاساسات والاقسام الخاصة بالحكومة اعلاه .

ان منظومة الأسوة الحسنة من الأئمة من اهل البيت ( ع ) ، والعالم بالامس و اليوم شهد ذلك النوع من الحكومة  ، ضمن  اساسها الاول ، ولكنه من القسم الثاني ، وشهد ايضا ممن هو  من الاساس الثاني وبطبيعة الحال كان من القسم الثاني .

لانه من المستحيل تكون حكومة من الاساس الثاني الذين حكامها  شكليين  ، وتكون هي من القسم الاول ، فبطبيعة  الحال ذلك مستحيل  .

لانه اكيدا ستكون ظالمة ، لشعبها و نفسها .

من هنا اكرر دعوتي لكل من تصدى المسؤولية للحكم في البلدان والسياسيين الى مراجعة سيرة قادة العدالة اعضاء منظمة الأسوة الحسنة محمد وال محمد لمعرفة كيف يمكن ان تدار شؤون البلاد والعباد

نسال الله تبارك وتعالى حفظ العراق وشعبه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محور المقاومة الوقائع والأحداث تراكمات لإستهدافها  
التضليل الإعلامي  
اسس واقسام الحكومات  
((يَٰقَوْمِ هَٰؤُلَآءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ))  
هل يحق لحكومة الكاظمي إتخاذ قرارات مصيرية ؟!  
مجرد رأي ..!  
لقب البغدادي والفاو
لماذا التنابز ؟
رسالة من أم الشهيد إلى القضاء..!  
سمعتك وصدقتك مراراً ..سمعني ولو مرة ..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك