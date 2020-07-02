نصيحتي الى بعض البرلمانيين من الدورة الأخيرة  

◾محمد صادق الهاشمي ||
⭕ اتعجب من الاحزاب وربما من نفس النواب، كيف قبلوا لانفسهم البقاء بهذا المستوى الثقافي
المتدني في كل المجالات السياسية والادارية والقانونية؟.
⭕ وفيما يرتبط بتخصصهم النيابي المتصل بفهم الدستور بعمق استغرب هذا الكم المؤلم من الجهل؟.
⭕ استغرب حدا كبيرا من لغتهم ولسانهم الذي لايجيد ادنى مستويات اللغة العربية والفاقد لابسط القدرة في التعبير ويكشف اميتهم بامتياز.
📌📌انصح الكثير منهم ان يعرف قدره ويكرمنا بسكوته وعدم التحدث في الفضائيات
فكل شي يمكن ان يسرق الا العلم والقلم والفهم.
⭕. بلغ الغباء ببعضهم ان جهل انه جاهل وتصور ان الامة تقبل جهله والله أكاد اتقياء من حديثهم.
⭕ في الدورات البرلمانية الاولى كان البرلمان يحتوي طاقات جيدة ولكنها هزلت
بدروتها الاخيرة مع اجلالي للمثقفين منهم.
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