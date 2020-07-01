د. حسين القاصد||

اليوم گلت اسويلي جولة تفقدية بلكي ألگه هيبة الدولة.. ظل بالي عليها.. صدگوني كلش قلق عليها.. ومشتاگ بس اشوفها.. بعدين طگتني الشمس وگلت خل ارتاح شوية.. وضحكت على روحي.. گلت يصير فتت من يمهه وما عرفتها!! لأن اني حالي حال الوادم اسمع بيها من الفيسيين بس ما شايفها.. ناس تگول كلش زينه بحيث تشوف الريس يلعب طوبة بالقصر وتشوف الطبيب شايل بطل اوكسجين ويصعد درج.. وناس تگول لا.. هيبة الدولة تحس بيها من تطفه الكهرباء لأن الكهرباء مثل العافية ماتحس بيها الا من تفقدها.. ثم بدون كهرباء أو تبريد مركزي ماتگدر تلبس قاط وإذا مالابس قاط يعني اي نقطة تفتيش يطبقون عليك هيبة الدولة وتنلاص امورك.. بس اذا لابس قاط تصير انت هيبة الدولة.. فكرت اروح لمجلس النواب.. من حقي طبعا اتفقد نوابي اللي انتخبتهم حتى ينوبون عني في اجتماعات( البر لا أمان) بس تذكرت لجنة الثقافة( البر لا أمانية) أصدرت بيان تشيد باجراء وزير الثقافة وتثني عليه ( لحد يسألني شتنثي.. المهم هي تعرف تثني) عالوزير لأن اعفى شاعرا من منصب مدير عام.. وهي ثنت عليه انتصارا للرياضة بينما لجنة الرياضة لم تتدخل لأنها مشغولة بمشهد كرة القدم بالقصر الجمهوري.. بقيت حاير ( بالنوافذ) شلون ينسدن.. واذا سديناهن وكهرباء ماكو.. نگوم ندعم التيل نگله العفو حجي.. گلت هاي سهلة نجيب بردات ونسد النوافذ.. واذا جاء رافع من أهلها.. نسمح له يعود ونعطيه براءة حتى فدنوب نسرح بالگنافذ..!

طبعا هو كلش رافع من يوم رفع الدف وگام يدگ بساحات العز ( العز بفتح العين أو كسرها ترهم وي رافع).. رافع شرد وي طگة داعش.. وظلت الوادم تنشد وتصيح.. رافع يرافع مادريت بنينوى شصار.. من شبت النار.. دوختني هيبة الدولة.. معقولة هيبة الدولة تتحقق باهمال مرضى كورونا؟ لو لازم نتخلص من عنوان هيبة الدولة اللي هو الحشد الشعبي.. حتى نحقق هيبة الدولة؟ عمي والله فشلتونه گدام الأمم #الملتحدة.. يعني احنه نخلص جماعة دا١١عش وتنظيم الدولة يطلعون جماعة ( داغش) وهيبة الدولة..!!

مدري وين صارت الرواتب؟