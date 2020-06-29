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إلى مَنْ نصّب الكاظميّ    


◾محمّد صادق الهاشميّ ||

 

إلى مَنْ شارك ونسّق وبادر وداهن لأجل تنصيب الكاظميّ رئيساً للوزراء نقول: نحن - الأمّة العراقية المجاهدة – سوف لا ننساها لكم، ضعوا رؤوسكم في الرمال، فالرجل  الذي تمّ تنصيبه من قبلكم لا يدخّر جهداً، ولا يُخفي سرّاً بأنه يأتمر بأوامر أمريكا، وينتهي بنواهيها وقد اعتقل ابنائكم امام أعينكم .

نعم كُلّ مَنْ ساهم في تنصيب الكاظميّ تعتبره الأمّة قد خان الأمانة بامتياز، ولا تستثني أحداً، وقد تمّ تسليم العراق بيد رجلٍ مجهولٍ، وسوف يذهب به إلى  المجهول .

نعم ضعوا رؤوسكم في الرمال بعد أنْ أضعتم أموالنا ودولتنا وسعادتنا وتاريخنا وجهادنا ونضالنا وكفاحنا، وشوّهتم صورتنا الجميلة، وعلّقتم على جدران اليأس مستقبل الأجيال .

في عهدكم ضاع المال، وسُفك دم الرجال، وتلاشت قدرات العراق، واحتلّه كلّ قاصٍ ودانٍ، وأنتم  تقفون خلف لافتةٍ كتبتها المرجعية  بصوتها المحترق النازف حدّاً يدمي قلب كلّ غيور، هذه اللافتة سوف تعرض في قادم الأيام تتوارثها الأجيال، وهي  مكتوب  عليها:  ( فاشلون وفاسدون).

نصّبتم الكاظميّ بعد فشلكم في أنْ تختاروا خيار قومكم.، ولم تتفقوا إلّا على رجلٍ مجهولٍ فرضته عليكم أمريكا بعد أنْ عرفت منكم الهوان، وبعد أن عرفت أنّكم وصلتم إلى طريق مسدودٍ.

ماذا تقولون لأنفسكم، وهو اليوم  يتجاوز القانون باستهداف الشّهداء والسّجناء والحشد الشعبيّ بقطع حقوقهم ، وأكثر من هذا أنه يستعين بقوّات التحالف ضدّ الحشد الشعبيّ، وتلك خطوة خطرة لا تمرّ مرور الكرام؛ فانه بدعوته قوّات التحالف قد وسّع دائرة  مسؤولية وصلاحيات التحالف الدوليّ، ليشملَ دورها مواجهة الدواعش والحشد الشعبيّ في آن وبقدر واحد .

وإليكم أيّها النائمون في ظلّ الموت، والخائفون من الحقيقة ما قالته السفيرة الأمريكية لدى الكويت  (الينا . ل .رومانسكي ) بالنصّ:  (إنّ الدعم الأمريكيّ لمعرفة الجهة التي تطلق الصواريخ جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأنّ مشاركة قوّات التحالف جاء بطلب من الحكومة العراقية). ومن يشكك في النص فيلتابع قناة الحرة.

ليتكم متّم قبل هذا وكنتم نسيا منسيا.

 

بتاريخ : 27/6/2020م

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إلى مَنْ نصّب الكاظميّ    
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