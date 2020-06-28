المقالات

حساسية الاعلام وخصوصيات الاستفتاء  


سامي جواد كاظم ||

 

المرجعية العليا في النجف لها رؤيتها للاعلام فيما يخصها هذا ناهيكم عن ضوابط الاعلام التي اغلبها لم تعد تلتزم بالمصداقية والمهنية بل هي بين مد وجزر، لهذا فان الاعلام بالاغلب الاعم اصبح ساحة نزاعات خالية من الضوابط ، والاشكال الثاني ان العقل الذي لا يستوعب المعلومة لا يسال عنها بل يسقطها ويسقط من قالها ومن نشرها ، وهذه اكثر سلبية من الخبر نفسه .

هنالك مواقع واقلام وكتاب يقلدون المرجعية ويتبنون خطابها ويحاولون ان يكونوا الواجهة الاكثر شهرة في ما يخص الاعلام للدفاع عن المرجعية، نعم في بعض الاحيان لديهم رؤية تخدم المرجعية وفقا لوجهة نظرهم الا ان المرجعية ترى غير ذلك وبالرغم من قناعتهم المطلقة بايجابية ما ينشروه بحكم اطلاعهم على حيثيات اجتماعية واعلامية الا ان المرجعية ترفض ذلك وطالما ان الشان شانها فلها الحق ولا يحق لنا التدخل في خصوصياتها لان لها وجهة نظر قد تكون ابعد مما نرى ، وتضحي بالكثير من اجل وأد فتنة او اثارة شبهة .

من المؤاخذات التي اطلع عليها على من يعتقد انه يخدم المرجعية الا انه من غير قصد لا يحقق المطلب ، مثلا هنالك حدث ماساوي مواقع التواصل الاجتماعي في ثورة من الاخبار والتعقيبات ومتابعة الجديد لهذا الحدث ويدخل على خط متصفح ليعلن ان هنالك بيان من مكتب السيد السيستاني والكل تترقب البيان ظنا منهم انه يخص ما يشغل الراي العام وعندما يعلن البيان يتضح فحواه بان المكتب اعلن ان يوم غد مكمل لشهر كذا او غرة شهر كذا ، ومن الطبيعي هكذا موقف يبحث عنه المتطفلون ليردوا بما لا يصح ( مع الاسف ) ، التوقيت والمكان والاسلوب ضروري جدا.

جهة لها اسمها وثقلها وبين الثقافات المزدحمة التي تنشر على التويتر والتي هي افضل حالا بكثير من الفيسبوك ، يغرد بحكم شرعي جديد نصه يجوز قتل العنكبوت والحشرات في البيت ويضع صورة الفقيه بحجم كبير، بعيدا عن صحة الحكم ولكن مكان الحكم وضروريته لا تخدم المجتمع في الوضع الراهن وتم حشره بين ازمة كورونا والحرب الليبية وكهاترات البيت الابيض وسد النهضة وازمة سوريا وغيرها.

البعض يدخل في متاهات البيع بالاجل وفق نوايا سيئة نعم النوايا سيئة ولكن ظاهر العملية التجارية صحيحة بحد ذاتها ولكن خفايا النفوس هي من تؤدي الى مشاكل اكبر ، ( البيع بالهفتي) هذا المصطلح السيء الذي اخذ مجاله في الوسط التجاري لكي يتلاعب بمقدرات الناس والرقص على الدولار  والدينار ، وياتي من يقع بتبعيات هذه العملية ليسال هل يجوز لعشيرة البائع بالهفتي مطالبة عشيرة المشتري الذي هرب او عجز عن التسديد ؟ عن المطالبة العشيرة من المؤكد المرجعية لا تجوز ذلك بل العقل لا يجوز ذلك ولكن هذا الحال البائس كيف وصلتم اليه ؟ التلاعب بالحيل الشرعية للحصول على مكاسب مالية وقتية تظهر نتائجها مستقبلا .بينما نصائح المرجعية في الكتب الفتوائية فيما يخص التجارة السليمة البعيدة عن الشبهات مذكورة.

معلم يبعث برسالة فيها مجموعة من الاسئلة ، منها هل يجوز الغش بالامتحان ؟ هل يجوز ان اترك الطالب يغش ؟ هل يجوز ان اساعد الطالب في الاجابة على اسئلة الامتحان ؟ وغيرها ، بالله عليكم هل هذه اسئلة تستحق الكتابة والارسال واشغال المكتب بها ؟ قبل ايام عرض حكم شرعي بخصوص التلقيح الصناعي وموارده وتبعياته والذي يحتاج الى عقل متفهم ليفهم مغزاه وليس لعقول العوام والنتيجة كلمات قادحة وجارحة.

في بعض الاحيان المرجعية تجيب على سؤال السائل للسائل نفسه فقط اي لا يعمم الاجابة على غيره بحكم ملابسات السؤال وتفرعاته التي تنظر لها المرجعية الى المدى البعيد ، وفي بعض الاحيان تكون اجابتها شفهية للسائل فقط ، وفي بعض الاحيان هنالك اسئلة غاية سائلها غير سليمة فتتركها من غير اجابة.

اعذروني اذا كل الفقهاء متفقين على كيفية الوضوء ومكتوبة في الرسائل العملية والى الان الكثير لا يتقن وضوءه وحتى اخشى ان اصحح لهم خوفا من الرد الجارح

هذه الامور تحدد المستوى الثقافي للمجتمع وتحديدا المقلدين ،

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
10 حقائق عن الشخصية المرتزقة !
لماذا الخامنئي؟!  
التّيه الثقافي أم اللامثقف التائه؟  
حساسية الاعلام وخصوصيات الاستفتاء  
إستهدافنا واضح.. نحن دون غيرنا  
الناصرية هي أمنا الرؤوم  
اين الحكمة من هذه الفتن؟ !  
اصبع على الجرح ..شريف روما ....  
الناصرية بين مطرقة الوباء وسندان الاهمال..  
مارك زوكر بيرغ اللا ديمقراطي  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك