المقالات

الاستراتيجية الامريكية بخصوص  الحشد الشعبي  


 

◾️محمد صادق الهاشمي ||

 

النقاط  التالية جزء من دراسة موسعة تحت عنوان (( الاستراتيجيات الامريكية في العراق بعد عام 2020)).

من المؤكد ان امريكا  ومن خلال التقاريرالاستخبارية نجدها تعمل بجد، وقد وضعت مشروع  الخلاص من الحشد الشعبي كاحد اهم النقاط في ستراتيجتها في العراق وهي تعمل وفق المراحل والاليات والاهداف التالية:

1/ ايجاد حكومة موالية لها لغرض تنفيذ ما يمكن من مخططها بخصوص الحشد الشعبي، وجعل اوامر الحشد محصورة بيد القائد العام للقوات المسلحة الموالي لها .

2/ ابقاء الحشد ضمن الدائرة الرسمية وفق القانون البرلماني والامر الديواني حتى يسهل السيطرة على عقيدته وتحديد سياساته .

3/ تقليص اسلحة الحشد وحصر دوره بمواجهة داعش.

4/ تعريض الحشد الى الاستنزاف العسكري من خلال مواجهات مستمرة بينه وبين الدواعش.

5/ تعريض الحشد الى الضغط السياسي تحت شعار (( حصر السلاح بيد الدولة )).

6/ سحب الحشد الى نقطة صراع بينه وبين

أ‌- الجمهور ((الجوكر)).

ب‌- وبينه وبين الموسسات الدينية .

ت‌- وبينه وبين  بعض الاحزاب .

ث‌- وبينه وبين الموسسات الامنية ,ومن الموكد ان امريكا سوف تحرك ضدهم  الجوكر لسحبهم الى نقطة الصراع الداخلي.

7/ التحرك على القيادات الاساسية في الحشد لايجاد قناعات متضادة.

9/ تعريض الحشد الى ضغط المكون السني لانتزاع المناطق الحساسة منه منها جرف النصر وفتح ملف (( المغيبين ) و المقصود منه الدواعش الذين تم اعتقالهم.

10/ تعريض الحشد الى الضغط الدولي وليس بعيدا تعرض بعض القيادات الى الاغتيال والمطاردة والتجريم وجعلهم ضمن القوائم الارهابية كما فعلت مع البقية التي اصدرت عنهم الخزانة الامريكية قانونها بتجريمهم .

11/  تعريض الحشد الى الضغط الشعبي من خلال تحريك الجوكر ضدهم وهي السياسة القائمة حاليا من امريكا والتي تتجسد بحرق مقراتهم ومحاولة استدراجهم  في حرب اهلية.

12/ تعريض الحشد الى الضغط السياسي من الاحزاب الشيعية المختلفة مع الحشد بالاساس.

13/ تحريك الاعلام الالكتروني لتسقيطهم والتشهير بهم وخلق بيئة رافضة لهم من خلال تهم السرقات والمال والاستثمار وغيره.

14/ ايجاد اسباب للفرقة والاختلاف بين القيادات الحشدية، واستغلال الثغرات الموجدة حاليا.

15/سوف يتم ايكال الدور المهم للموسسات الامنية من مكافحة الارهاب والجيش وغيرها لتجعل من دورا الحشد منشغل بالصراع الداخلي.

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أعضاء في البرلمان أم أصنام داخل قبة المعبد؟!
هل سيندم الكاظمي على ارتدائه زيّ الحشد ؟  
السيد الكاظمي في الموقف الذي لا يُحسد عليه..  
ازدواجية المغالطات المنطقية  
الحشد الشعبي..جند المرجعية الدينية  
شبكة الإعلام بلا عراقي ؟!  
مصطفى الكاظمي أما تضع الخطة الإنقاذية المطلوبة أو الاستقالة..!  
جرّ الحشدِ الى معركة خاسرة  
الاستراتيجية الامريكية بخصوص  الحشد الشعبي  
وجهة نظر  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك