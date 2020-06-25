المقالات

تلاقفوها بني  امية  

70 2020-06-25

 يوسف الراشد ||

 

ان  هؤلاء الابناء من اؤلائك الاجداد الذي قال قائلهم لاتجتمع النبوءه والزعامة لابنو هاشم بعد ان استلم معاوية ابن ابي سفيان ولاية الشام في عهد الخليفة الثاني وانطلقت المقولة المشهورة ( تلاقفوها بني امية ) تلاقف الصبيان للكرة .

ثم جاء من بعده ولي العهد ابنة يزيد الذي سعى جاهدا لطمس وانكار وتكذيب الرسالة النبوية الشريفة وقتل العترة الطاهرة وقوله المشهور (لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ) وسار من بعده بني امية على نفس النهج حتى مجييء بنو العباس  .

وخلال حكم هاتين الدولتين ( بنو امية وبنوالعباس ) نزفت وسالت الدماء وملئت السجون والمعتقلات ودفن الابرياء احياء ونفي من نفي من الموالين والتابعين والانصار بين الامصار والدول وترملت النساء وتعالت صيحات الايتام ولم يسلم من جورهم حتى الطفل الرضيع .

ثم جاءت موجات التتر والسلجوقية والمغول والبرامكة والعثمانية والاحتلال البريطاني ومن ثم الملكية والجمهورية الى يومنا هذا ومن ذلك التاريخ حتى سقوط البعث قوافل الشهداء والقرابين التي مزقتهم السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والايام الدامية لازالت شاهدة على قسوة الاحفاد .

فهؤلاء القوم الاحفاد من اؤلائك الاجداد ،، الذين يعتبرون انفسهم انهم سادة وزعماء  ورؤوساء القوم وعندهم ينتهي القول والمشورة والحكم والسلطان وعامة الشعب يمتثلون لامرهم وحكمهم وقولهم .

وعندما سقط النظام وزال الملك جن جنون القوم ولم يهدء لهم بال وتحالفوا  مع الشيطان ومع الاستكبار والصهيونية العالمية والدواعش والوهابية ودول الخليج والجن الاحمر حتى يعيدوا نصاب الحكم ثانية .

ومنذعام 2003  ولحد الان وقفوا بالضد من العملية السياسية وشاركوا بها مجبرين بل مخربين لها ومتامرين عليها ولم يشهد العراق في عهدهم اي استقرار او امن او رفاه او تقدم بسبب تامرهم وتحالفهم  .

والان تمارس الضغوط الخارجية بزعامة امريكا ودول الخليج والضغوط الداخلية بزعامة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان على القضاء العراقي لعودة المطلوبين قضائيا والمؤججين الفتنة الطائفية كامثال العيساوي والهاشمي وتبرئة ساحتهم .

رافع العيساوي الذي سلم نفسه للسلطات العراقية وظهر وكانه الفاتح المنتصر وليس متهم وتم استقباله      في المطار واسكن في جناح خاص فندق خمسة نجوم واثار هذا الموضوع جملة تساؤلات لدى الشارع العراقي .

هذه الشخصية التي قادت ساحات الاعتصام عام 2012 في الرمادي والانبار وبخطابات رنانة وحرض على القتل والتمرد والعصيان وقطع الطريق الدولي بين العراق وسوريا والاردن .

والان وفي هذا الوقت الحرج والصعب تاتي الصفقات المشبوه ويتعرض القضاء العراقي الى ضغوط كبيرة بحجة حصولهم على معلومات جديدة تخلي ساحتهم من التهم الموجهه اليهم ومن ثم مشاركتهم في العملية السياسية لبدا صفحة جديدة من التامروالغدر والخيانة  .

ومن هنا على القوى الوطنية عامة والقوى الشيعية خاصة الوقوف بحزم ضد هذا المشروع الامريكي الصهيوني الخليجي والتحشيد الجماهيري بضد منه ،، وافشاله وتقديم المتهمين للقضاء لينالوا جزاؤهم العادل وترك الخلافات جانبا والتوحد من اجل وحدة العراق ارضا وشعبا.

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ "عملية توازن الردع الرابعة"  .. والقادم أعظم.
حتى نتجاوز الكارثة 
تلاقفوها بني  امية  
الانتنجلسيا العراقية .. ؟  
أين الوعي الصحي ؟!  
"شقشقيات"   
سلمناهم للسفارة ونعاتبها عليهم!!!
متى يتم دمج أفواج مكافحة الدوام في صفوف القوات الأمنية؟!
كلام حق يراد به باطل 
🟡 الازمة المركبة 🟡
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك