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فاتحة غير موفقة لوزير الثقافة !!  


محمود الهاشمي ||

 

ليس من الصلاح ماقام به وزير الثقافة والاعلام  بحق الدكتور الشاعر حسين الگاصد ،فما كتبه بحق المرحوم اللاعب الدولي احمد راضي ليس فيه من مساس لا بشخص الوزير ولا بشخص المرحوم ،وما هي الاّ خاطرة عبر فيها عن وجهة نظره ،ولا نعرف وفق اي مادة من الدستور او مجلس الوزراء اتكأ الوزير ليتخذ القرار ؟

نعتقد ان قرارا افتتح به الوزير عمله الجديد غير مناسب ، لانه سيفتح عليه بابا ويجعلنا نتعامل مع كل ماكُتب ويكتب بالمستقبل ونفلّي السطور وكأننا في زمن الدكتاتورية !!

فكثير من الكتاب الذين مازالوا يعملون في مؤسسات الدولة ومنها وزارة الثقافة تجاوزوا على زوار الحسين "ع" واعدوا التقارير في ذلك وتجاوزوا على رموزنا ومقدساتنا ،و ما اسكتنا رغم قسوة الرأي هو قيم العمل والخشية ان تتحول المناكفات الى صراعات ..

نقول للسيد الوزير الجديد أعد الشاعر  حسين الگاصد الى منصبه وموقعه الاداري لان في ذلك سابقة وفاتحة لمشاكل لا تنتهي .

وحسين الگاصد له حضور ادبي عراقي وعربي، وصاحب قلم ، وفيه من النفع الكثير للوزارة التي اصبحت اشبه بالتمثال لاتقدم ولاتأخر .

سواء كان نقص خبرة لديكم او ضغط المستشارين او اي شيء اخر ما زال في القوس من منزع  للتراجع عن الرأي لان في ذلك (فتنة)

وانت اعلم بها !!


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