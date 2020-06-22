كمامك ثم كمامك ثم قفازك..!  

الشيخ محمد الربيعي ||

[ لاتلقوا بايديكم الى التهلكة ]

دعت العناية الالهية عن طريق رسولها الخاتم محمد ( ص ) ، بالحفاظ على صحة الانسان .

فقط حث الدين الاسلامي على النظافة والطهارة سواء على صعيد البدن والثوب والمكان .

والتوجيهات الصادرة من قبل منظمة الاسوة الحسنة بهذا الصدد عده .

محل الشاهد :

ان شريعة الاسلام اوجبت المحافظة والوقاية من الامراض ، ودعت الى العلاج من سائر الامراض .

بل اعتبر الشريعة المقدس ان صحة افضل النعم ، فقد ورد عن امام المتقين امير المؤمنين علي ( ع ) ،( الصحة أفضل النعم ) ، وعليه يجب ان نسعى كلنا ان نكون ممن يتمتع بالصحة من خلال :

اولا / الابتعاد عن مسببات الامراض

ثانيا / الحفاظ على بيئة نظيفة

ثالثا / التغذية الصحية

رابعا / النشاط والحركة

خامسا / الوقاية الطبية .

اليوم في ظل مانراه من تزايد الاعداد لابد من الالتزام بطرق الوقاية الصحية ، التي تدخل من منطلق الشعور بالمسؤولية ، اتجاه نفسك واسرتك ومجتمعك وبلدك .

اذن علينا ان نتعاون ونقيد حركتنا ، لا ان يقيدنا رجل الامن ، ونتعاون من اجل الحفاظ على بلدنا بالالتزام بطرق الوقاية والتي منها لبس الكمامة والقفاز .

على جميع المواطنين التعاون ، ومعرفة ان مايحصل هو شيء في غاية خطورة ،و يجب اخذه بعين الاعتبار ، يجب ان ننظم امورنا ، من تلقائنا ، ونعمل بالتوجيهات الوقاية الصحية ، دول اهمال وتهاون .

على الشباب

عدم التجمعات في الساحات العامة ، والشوارع ، والتجمعات عند ابواب الدور ، وان يمارسوا على نفسهم الحظر الاختياري .

ان الحظر اليوم سواء كان الحظر الصحي المفروض قانونيا، او الحظر الذي سميناه بالاختياري ، هو يشمل الجميع دون استثناء واينما كانوا ، بما انهم خارج الدار ويمارسون الاختلاط ، بغض النظر سواء كان راكب للسيارة ، او الدراجة النارية ، او الدراجة الهوائية او السير ضمن مجاميع الى اخر هذه الامور .

علينا ان ضغطت الحاجة بالخروج خارج الدار ، ان نتقيد بأجراءات الوقاية الصحية ، وعدم اهمال هذا الجانب باي شكل من الاشكال .

يا ابناء الشعب الحبيب

علينا في هذه المرحلة حث بعضنا البعض على الالتزام بطرق الوقاية الصحية ، وذم والتوجه بالنصح لم لايلتزم بها ، لانها مسؤولية الجميع ، ومنها يتحدد المصير .

نسال الله تبارك وتعالى كشف هذه الغمة عن هذه الامة .

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