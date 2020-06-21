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نداء الجهاد..!  


◾محمد صادق الهاشمي ||

 

 ما نحن فيه ما كان ولم يكن  بدعا من حركة المجاهدين,  بل التجارب لمن يراجعها يجدها زاخرة بالدروس والعبر التي تمنح الابطال القوة والعزيمة والثبات، فما زالت الروح الجهادية فيكم منذ ان امسك الاجداد بشرف الجهاد ضد الاحتلال البريطاني واستمرت المسيرة عطاء وقوة مع الكثير من التضحيات والمواقف وبنفس السلاح قاومنا حزب البعث والاحتلال الامريكي وما زلنا، نترسم خطى الشهيد الصدر الاول والشهيد الصدر الثاني وشهيد المحراب وانفاس الامام الخامنئي والقائد الخميني.

 اليكم ابناء الاهوار والجزيرة والسجون والمعتقلات ايها المقاومين و الدعاة دعواتي وحبي ونصحي :

1/ لاتهنوا وتذكروا ان امامكم علي (ع) قال لولده محمد بن الحنفية(( بني تد الارض برجلك واعر السماء هامتك))، نعم لاتهنوا وانتم الاعلون .

2/ استعدوا الى الانتخابات القادمة وسجلوا فيها بصمات وجودكم , وتمسكوا بالارض والميدان ولاتتنازلوا وكونوا اشداء في ذات الله .

3- امسكوا اقلامكم وثقفوا امتكم , وقولوا الحقيقة بكل وضوح وليجدوا فيكم الهمة .

4- ترسموا خطى الثوار والقادة الابطال والمراجع العاملين وكل نزيه، ولاتعيروا سمعكم وبصركم الى من اخفق.

5- لا يهمهكم من افسد او باع دينه بدنياه؛ فلكل امرء منا اجره ونصيبه في الدار الاخرة وليس منا من تاجر بالدم ليتنعم  فكلهم زائلون وانتم الباقون .

6- رصوا الصفوف واعلموا ان عصركم هو عصر التشيع وعصر الانتصارات ولا نقبل باقل من مساحة الشرق باكمله.

7- لا يدب الى قلوبكم الالم فان حزب البعث لم ولن يعود وانتم في ارض العراق حراس الدين والكرامة. 

8- اهتموا بالشباب فانهم املكم ومسوليتكم .

9- لايهولنكم تقصير او قصور او نهب اوفساد احد فكل بطل فينا هو القائد وهو الرائد لنهضة لا يمكن لها الانتكاس وراية لاتقبل السقوط؛ لانها ترفع بدماء الرجال الشرفاء من امة العراق اما الايدي المنعمة لاتجراء على البناء ولا على النصر اوالتعمير .

10- لا تعتقدوا ان القوات الامريكية يمكنها البقاء فالبقاء لكم وحدكم وانتم من تقررون مصيركم ومستقبلكم .

11- من يتلاعب بمقدرات العراق فليس من العراق بشي مهما البس نفسه ثوب ((القداسة)) واحاط نفسه بالمبررات .

12- الى الان لم تحقق امريكا وحزب البعث ادنى نصر فانتم المنتصرون، نعم تنتصر امريكا حينما تستشعرفينا الهزيمة والضعف والاحباط والخوف بيد اني اعلم انكم تقفون على ارض لاتلين وتبصرون الشمس ابد دهركم وتلك هي البصيرة.

13- دافعوا عن حقوقكم الدينية والمعنوية والمالية  وحوزتكم ومراجعكم وتاريخ الشهداء والابطال  والسجناء الشرفاء فالميدان  لمن يثبت ولا ينهزم .

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