ماذا فعلت يا جورج فلويد ؟!  

سامي جواد كاظم ||

السَّودُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ في ردهِ الحدُّ بينَ الحق والكذبِ

في الوقت الذي دفنت جثة جورج في الارض سقطت اصنام على الارض ، تاريخ نحن نعلم به ولكن العقول المتلبدة التي لا تقتنع بان هنالك تاريخ اسود يظلم اسود مفعم بجرائم يندى لها الجبين يغفل عنه ما يسمى العلماني لينكل بتاريخ الجاهلية قبل الاسلام الذي حاربه الاسلام ، واتحدى التاريخ والمؤرخين والمزيفين والابواق الاعلامية والعلمانية ان تاتي بخبر واحد او رواية واحدة ان اهل بيت النبوة ومن يتبعهم بحق قام ببيع عبد او جارية على مر التاريخ بل يشترون ويحررون ويكرمون ، ولكن حتى هذه الجارية او العبد كان يستخدمها العقل الجاهلي للخدمة والجنس وليس كما يستخدم العنصر الابيض الدخيل على ارض الهنود الحمر السود يستخدمهم كادوات يجلس عليهم يضع رجله عليهم يصطاد بهم حيوانات مفترسة يضعهم في الاقفاص ، وهذا كان مغيب عن المغفلين وليس عنا .

ولكن رحم الله جورج فلويد الذي احدثت زوبعة طريقة قتله البشعة لتظهر لنا قصص ما كنا سنعلم بها لولاه ، وظهرت لنا ثقافة متجذرة في المجتمعات التي على اساس انها مثقفة وتؤمن بالتعددية والمساواة ، ولكن اتضح انها تؤمن بالمساواة بين الرجل والمراة في بيع اجسادهم للجنس ليفعل الجميع بالجميع دون قيود .

تمثال كولستن في بريستول في غرب لندن يحتفظ به الشعب الانكليزي قبل اربعة قرون باعتباره افضل تاجر رقيق يسمى افضل تاجر رقيق فيا ترى كيف كان يتعامل مع السود حتى يخلد بتمثال؟ اليوم تم قلعه ورميه في النهر ، أدّت عملية تخريب هذا التمثال إلى إحياء الجدل حول الماضي الاستعماري للمملكة المتحدة والتساؤل عن مصير تماثيل تعود لرموز أخرى مثيرة للجدل مثل المستعمر سيسيل رودس في أكسفورد

والانكليز انفسهم بداوا بمراجعة قادة الاستعمار وعلى راسهم تشرشل الذي كان اسوء من تجار الرقيق في تعامله مع الشعوب المستعمرة ، وعاد الشعب الامريكي الدخيل على ارض لا يملكها لينتفض ضد كريستوفر كولومبوس بعدما تبين لهم انه قاد حملة ابادة ضد الهنود ليوطد هذا الشعب اللملوم ويصبح الرقم واحد بالتسلط على العلم والفارغ ثقافيا ، انتفضوا فحطموا تمثاله والقادم سيظهر كما يقال ماخفي كان اعظم

شكرا للمرحوم جورج الذي كشف لنا تاريخ غافل عنه المسلمون تاريخ ملك بلجيكا ( ليوبولد الثاني ) الذي امتلك حتى عام 1908 مستعمرة بمساحة مليوني كم مربع في افريقيا و"حديقة حيوانات بشرية" في قصره في بلجيكا ضمت 267 أفريقيا واستعبد وقتل 10 مليون افريقي خلال 23 عاما وكان يعاقب من يرفض عمل السخرة بقطع أطراف ابنائهم

اليوم في امريكا حدثت جريمة قتل شاب اسود من قبل الشرطة الامريكية ، برامج اذاعة بي بي سي الحوارية بخصوص التمييز العنصري اظهر قصصا بشعة يتحدث عنها ابطالها في كيفية تعامل العنصر الابيض مع العنصر الاسود .

نعم عودوا الى تاريخ ملوك اوربا ومن نصبهم ملوك وما هو تاريخهم ، اقول للمسلمين كفاكم البحث عن التفاهات والزلات ، التفتوا الى تاريخكم العريق الذي تعمل الصهيونية جاهدة لتزييفه وقد استولوا على تراثكم للغاية اعلاه هو التغييب والتزييف .

احداث اليوم جاءت بقلمهم ليفضحهم بحقائق دامغة لا تقبل التشكيك وهذا ما يجب ان يسلط الضوء عليه حتى يعلم المخدوعون من المسلمين وغير المسلمين ان الخطاب الاسلامي هو سيد الخطابات التي ترتقي بالبشرية .

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