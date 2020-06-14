المقالات

ضبابية الرؤيا في الإطار الاستراتيجي  


قاسم الغراوي ||    لازال الغموض يكتنف الحوار رغم ما تسرب لوسائل الإعلام من رؤوس أقلام لمحتوى الحوار ومما يلفت للانتباه لم نستمع او نقرأ مقدمة الوفد الأمريكي ومحتواها لكنني ساتطرق الى نقطتين مهمتين في محتوى البيان المشترك الصادر عن حكومتي العراق والولايات المتحدة بمناسبة اطلاق الحوار الاستراتيجي وهي: الاولى : تزويد العراق بمستشارين اقتصاديين للتغلب على التحديات الاقتصادية الكبيرة ان التحدي الاقتصادي في العراق ليس نتيجة الى نقص الخبرة الاقتصادية العراقية  بقدر ما هو نتيجة حتمية لعدم تطبيق الحكومات المتعاقبة  للسياسات الاقتصادية المقترحة من قبل الخبراء والمختصين العراقيين وبالتالي لا يحتاج العراق حاليآ لخبراء امريكان او مؤسسات دولية لصنع سياسته الاقتصادية بل نحتاج لحكومة وطنية نزيهة تأخذ بنصائح وارشادات خبرائه الاقتصاديين.  والثانية تفعيل المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة والمجالات الاخرى. ان الاستثمار الاجنبي الامريكي ينبغي ان يعامل بالمثل مع كافة " التدفقات الاستثمارية الاجنبية الاخرى " ودون تميز نظرا لضعف المفاوض العراقي والفساد المستشري في العقود الاستثمارية مما قد يقود مستقبلا الى سيطرة الشركات الامريكية على امكانات البلد الاقتصادية خصوصا اذا ما تغلغل الاستثمار الاجنبي في قطاع النفط  العراقي.  ينبغي الاستفادة من توجيه الاستثمار الاجنبي الامريكي الى" قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية"  بدلا من تركيزه على النفط فقط. اما فيما يخص تواجد القوات الأجنبية  فسيتم تقليصها الى ثلاثة الاف والبقاء على ثلاث قواعد هي عين الأسد والتاج والحريري في اربيل كما التزمت الحكومة بحمايتها ولا مصداقية او صحة لما اشيع لخروج القوات الامريكية ولن تخرج.  نعتقد ان هذا الحوار هو لأحياء اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام ٢٠٠٨ الذي تطرق الى الجوانب الامنية والعلمية والصحية والاستثمار لكن الإدارة الأمريكية ركزت حينها على الجانب العسكري وتواجدها في العراق بحجة محاربة داعش في الوقت الذي تخطط فيه لمراقبة إيران ولغرض اخر هو ابتزاز دول الخليج وترهيبهم من ايران التي تشكل خطرآ عليهم ( حسب تصورهم). هناك لقاء اخر في تموز بعدها يصل لمستوى أعلى في التمثيل على المدى القريب لتوقيع اتفاقية رسمية. السيد الكاظمي تطرق لخروج القوات الاجنبية بيان الحوار لم يتطرق لخروجها انما تقليص الاعداد ونتصور ان هذه القواعد باقية والبقاء لهدف بعيد المدى.  امريكا لايمكن لها أن تخرج خالية الوفاض من العراق مع خسائرها واذا أجبرت للخروج فإنها ستتعامل مع العراق كما مع إيران وسوريا ولبنان في اصدار لائحة من القوانين والعقوبات بما تشاء وبعناوين مختلفة. لازالت الضبابية وعدم الوضوح تكتنف هذا الحوار والقادم أعظم.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي العراقي المقاوم
وحدة المنهج قوة ..
هل حقا انصفنا الحشد الشعبي؟!  
الثقافة القانونية وصناع القرار  
ضبابية الرؤيا في الإطار الاستراتيجي  
الاعلام الالكتروني العراقي كم هائل بلا نوع
ضع نصب عينيك يا مفاوضنا
كنت كالملسوع الذي لا يقرّ له قرار! حينما كنت في الزنزانة (الحلقة السابعة)
انغلاق الثقافة وانفتاح الجهل في مجتمعنا  
انتصر الحشد الشعبي عسكرياً فهل سينتصر سياسياً ؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك