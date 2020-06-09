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الاستسلام امام امريكا او مقاومتها؛ النتائج والعواقب  


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

المقدمة

في مواجهة أعمال الهيمنة الأمريكية ، هناك مجموعتين من الآراء : أحدهما يؤمن بالحاجة إلى التنازل والقبول بمطالب امريكا. من وجهة نظر هذه المجموعة، فإن أي تحد ومقاومة ضد الولايات المتحدة يفرض عواقب وتكاليف وخيمة على البلاد ، مثل العقوبات والضربات العسكرية. لذلك ، لكي نكون آمنين من هذه التكاليف والعواقب ، يجب أن نتوقف عن المقاومة ونتنازل لولايات المتحدة وأن نقبل بمطالب ذلك البلد.

من ناحية أخرى ، هناك رأي آخر يؤمن بالحاجة إلى مقاومة ومواجهة تجاوزات امريكا وأي دولة متسلطة. من هذا المنظور ، فإن التكاليف الوخيمة للتسوية والاستسلام لولايات المتحدة تفوق بكثير تكاليف وعواقب المقاومة. يجادل أنصار هذا الرأي في أنه يمكن من خلال المقاومة و الصمود تحقيق أنجازات اكثر بكثير من المساومة والخضوع.

من منظور القرآن الكريم، يمنع التسوية والخضوع للأعداء والكفار .

من وجهة نظر القرآن الكريم ، تؤدي المصالحة مع الكفار والأعداء إلى انهيار الثقافة والهويّة للمجتمع الإسلامي والسيطرة الشاملة للكفار والأعداء على مختلف مناطق المجتمعات الإسلامية ، وبشكل عام ، خسارة الدنيا والآخرة.

في القرآن الكريم ، تم التأكيد على الحاجة إلى المقاومة والوقوف ضد الكفار والأعداء.

من منظور القرآن الكريم ، المقاومة والصمود ، تحبط خطط الأعداء ، وتجلب الأمن والسلام للمسلمين وتمهد الطريق لنزول النعم و ( التقدم ) العمراني للمجتمع الإسلامي.

من منظور القرآن الكريم ، أولاً ، فإن آثار السلبية للتسوية أكبر بكثير من المقاومة ، وثانياً ، في المقاومة والتحمل ، هناك أعمال لا يمكن تحقيقها بالتفاوض والتسليم.

لقد عانى الدول الخاضعة لولايات المتحدة والغرب ، من أضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها، على عكس الدول الصامدة ...

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