العجز أكذوبة الفاسدين  ،والموظف  الضحية ...  

كندي الزهيري ||

الى من يهمه الأمر: أذا كان الفاسدون المتغلغلون في مؤسسات الدولة يخفون عنكم إيرادات الدولة الحقيقية ، فنحن كشعب آثرنا مساعدتكم ، لكشف مواطن الفساد وهدر المال العام ..

فبدل الاستدانة والبحث عن حلول مرتبكة ومستعجلة وغير مدروسة لحل مشكلة الأزمة الاقتصادية والمالية في العراق وأغراق العراق في ديون ﻻسبيل الفكاك منها ، مادام المفسدون يمرحون في مؤسساته ، لذا فعليكم بتصحيح مسار السياسات المالية للحكومات السابقة وتلاعب مسؤوليها بمقدرات الوطن وعائدات الدولة ،وبدل من أغراق المواطن العراقي بديون خارجية وداخلية ، ذهبت أموالها ولازالت تذهب لجيوب الفاسدين ..فلقد بحثنا لكم في بعض منافذ الهدر والسرقات الممنهجة ونود أن نلفت نظركم الى الإيرادات الضخمة والمهولة المخفية في داخل العراق ..

فنحن كشعب وأنتم نعلم علم اليقين أن وزارة النفط العراقية تزود مصافيه بمليون برميل نفط يوميا ،طبعا هذا النفط يكرر داخل المصافي ويحول برميل النفط الى 100 لتر بنزين أو 100 لتر كاز تزود به محطات الوقود فيصبح :-

ال 1،000،000 برميل نفط × 100 لتر بنزين أو كاز = 100،000،000 مئة مليون لتر بنزين أو كاز

.يباع اللتر الواحد من البنزين العادي جدا والكاز في الداخل العراقي ب 450 دينار .

. أذن فأن وارد الدولة من المشتقات النفطية (بنزين - كاز) فقط يوميا :

100،000،000 لتر × 450 دينار = 45,000,000,000 مليار دينار يوميا .

. ويكون واردها شهريا :

45,000,000,000 مليار دينار × 30 يوم = 1,350,000,000,000 تريليون دينار شهريا .

. ويصبح واردها من المشتقات النفطية سنويا :

1,350,000,000,000 تريليون دينار × 12 شهرا =

16,200,000,000,000 تريليون ومئتي مليار دينار سنويا واردات العراق من المشتقات النفطية (البنزين والكاز) فقط من ٤٥٠ دينار.

فأين يذهب هذا المبلغ المهول ، الذي يتجاهله جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارتي النفط والمالية وغالبية النواب والمسؤولين ، أذ أن جميعهم لم يتجرأ على فتح هذا الموضوع بتاتا ، هذا كافي لتسديد رواتب جميع موظفين العراق على مدار ألسنة. فهل لديكم الجرأة على مصارحتنا وأخبارنا عن هذا المبلغ المهول الى أين يذهب ؟؟.

هذا ناهيك عن عائدات الغاز وبنزين الطائرات والنفط الأبيض والنفط الأسود ..

. وناهيكم عن الإيرادات غير النفطية التي تغطي رواتب الموظفين لسنوات وتوفر الخدمات لجميع المدن والمحافظات وقطاعات الدولة ؟؟.

فأما آن الأوان أن تصارحوا شعبكم بشفافية عن موارده المالية المفقودة والأصح (المنهوبة) ،اذا أضفنا الاتي :-

1_إيرادات الهيئة العامة للضرائب ؟!

2_ إيرادات وزارة الاتصالات وشبكات الهاتف النقال، التي تذهب في جيوب بعض الكتل وهيئة النزاهة من أجل السكوت عنهم وعن مخالفاتهم القانونية في سرقة المواطن العراقي المظلوم ؟!

3_إيرادات هيئة الاتصالات وشبكات الأنترنت الذي يعد من أسوء الخدمات بالعراق ؟!

4_ إيرادات المنافذ الحدودية ودوائر الجمارك في جميع المنافذ ؟! وبدورنا نسأل لماذا يفتح في كردستان 24 منفذ حدودي لم يدخل الدولة منها دينار واحد ، في حين تغلق في الوسط والجنوب بداعي الخوف من انتقال وباء فيروس كورونا الذي ينتقل من الجنوب ولا ينتقل من الاقليم حسب فلسفة الفاسدين ؟؟؟؟؟؟

5_ إيرادات المطارات والخطوط الجوية العراقية ؟!

6_ إيرادات أمانة بغداد التي لم تنجز شيء في العاصمة سوى رش الماء في ساحة الطيران ؟!

7_ أرادات دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق ؟!

8_ إيرادات دوائر المرور العامة ؟!

9_ إيرادات وزارة الكهرباء ، معضلة العراق والاحجية التي لا تحل ؟!

1٠_ إيرادات دوائر الماء والمجاري في عموم العراق ؟!

11_ إيرادات وزارة الصحة ، التي لم تنجز اي مشروع حقيقي يخدم المواطن ؟!

12_ إيرادات البلديات في عموم محافظات العراق ؟!

13_ إيرادات وزارة الزراعة التي اكلها الطير ؟!

14_ إيرادات وزارة الموارد المائية ؟!

15_ إيجارات عقارات الدولة التي يسيطر عليها رؤوس الفساد ؟!

16_ إيرادات سفن وبواخر نقل النفط ؟؟

العراق دولة حباه الله بالغنى وتعدد الموارد وليس دولة على الهامش ، فوارداته الداخلية يمكن أن يتخطى أعظم الأزمات التي تمر بها البلدان ويعيش جميع أبناءه بكرامة. أن هذه الإيرادات لو وصلت بصورة صحيحة لخزينة الدولة لكان النفط موردا ثانويا للشعب العراقي وليس مورد الاول …

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