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ملاحظات سريعة عن التظاهرات الامريكية.  


◾محمد صادق الهاشمي ||

 

6/1/2020.

 

1-      المصادر تنقل ان التظاهرات تتركز في المدن الكبيرة وهذه علامة مهمة على انها تظاهرات موثرة مستقبلا .

2-      اليوم الخط المعارض لترامب نزلوا الى الشارع يقودهم المنافس العنيد لترامب وهو جوزيف بايدن وقد التقي بعض المتظاهرين .

3-      التظاهرات يسيطر عليها جيل الشباب من عموم الشعب الامريكي وقبل عام صرح جوزيف بايدن (( ان الشباب الامريكي يجب التركيز عليه وتاهيله للقيادة))، وقبل يومين صرح ((  جيل الشباب الامريكي قد خسرناه )).

4-      السود والعاطلين عن العمل والمهاجرين اللبنانيين والجالية الصينية والروس والمكسيك لهم دور في التظاهرات.

5-      مطالب المتظاهرين الاصلاح السياسي وعزل ترامب والقيام باصلاح اقتصادي .

6-      المتظاهرون يعبرون بوضوح: ان الحكومة الامريكية تمارس الارهاب , وان امريكا في زمن ترامب فاشلة على كل الاصعدة بما فيها مواجهة الازمة الاقتصادية والصحية , وحقوق الانسان , ويوكدون ان امريكا تعاني العزلة، داخليا ودوليا .

7-      الاعلام الامريكي يهاجم خصوم ترامب ويعتقد ان التظاهرات خرجت عن السيطرة وهناك تهم لايران والروس والصين  .

8-      اللوبي اليهودي في امريكا اخذ يبلغ  لصالح جوزيف بايدن وظهر هذا الامر من خلال اعتقال شبكة الاعلام (سي – ان-  ان ) وشبكة تويتر وغلق شبكات التواصل وهي مملوكة الى  بعض جهات اللوبي اليهودي في امريكا .

9-      الاجهزة الامريكية الامنية هي الاخرى تعاني من الانشقاق بين من يقف مع التظاهرات وهناك من يقف معهم .

10-    كل المراقبين يعتقدون ان امريكا انتهت من التاثير السياسي ولابد من الانتقال الى امريكا جديدة وتحتاج الانكفاء الى الداخل وتعديل السياسات الخارجية وان عهدا جديدا سوف يبرز يجعل امريكا بدور ثانوي .

11-    ظهور حالة الهجوم على المتاجر الكبيرة المملوكة الى التجار اليهود مثل شركة ايفون ومرسيدس.

12-    كل المتظاهرين يطالبون بان تبقى امريكا موحدة، ولكن تحت ظل قيادة جديدة وسياسات جديدة داخليا وخارجيا.

13-    لاتوجد موشرات على امكانية حكومة ترامب على احتواء الازمة وان التظاهرات ستحدد مستقبل الانتخابات الامريكية المقبلة هذا العام وتحدد ايضا السياسات الداخلية والخارجية .

14.عجز الحكومة الأمريكية ان تقدم خطابا قادرا على احتواء الازمة؛ مما يوشر تفاقهما ويوشر عجز الحكومة عن وجود خطاب بمستوى الأزمة، سيما ان اي  خطاب فاشل حسب استشارات مقربون من ترامب سوف يكون سببا لفقدان السيطرة كليا.
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