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شعارنا كان وما زال ويبقى  كلا كلا امريكا.  


◾محمد صادق الهاشمي ||

 

رحم  الله الشهيد الصدر الاول والشهيد الصدر الثاني وشهيد المحراب والشهيد ابومهدي المهندس والشهيد سليماني ، وكل شهداء الاسلام والعراق , والحشد الشعبي، هولاء كوكبة الشهداء وموكب الدماء التي سفكتها امريكا على يد حزب البعث والقاعدة وداعش.

نحن مقبلون على ايام يفرق فيها كل امر حكيم، من خلال المفاوضات الامريكية العراقية القادمة، والتي تحدد مصير العراق وسيادته، وتقررمصير القواعد الاحتلالية الامريكية.

لا ارى ان الامريكان فيما يقولون وما يضمرون وما تكتبه مراكز دراساتهم وما يصرح به رجالهم من وزير الخارجية الامريكي وسفيرهم في بغداد انهم يصدقونكم القول في انهم يريدون من هذه المفاوضات جدية سيادة العراق، بل الذي يضمروه والذي يعلنوه احيانا هو مزيدا من الاحتلال بغطاء شرعي تقره المفاوضات القادمة.

هولاء بني صهيون وفق ما كتبوا وصرحو به يريدون ان يستغلوا ظروف العراق الصحية والمالية والامنية والبيئة السياسية الجديدة لترسيخ الاحتلال واضفاء الشرعية عليه، كما ان بقائهم من عدمه يعتمد على صوت الجماهير والمقاومة والامة والشرفاء والاقلام.

من الان ارفعوا في كل منتدياتكم ووسائل اعلامكم شعار (كلا – كلا – امريكا ).

الاعلام الامريكي يراهن على فقرنا وعلى ظروفنا لكن المنطق يقول اننا بحال افضل ومستقبل امن كلما حققنا سيادة العراق؛ حتى نتجه الى بناء دولتنا وتحقيق امننا والسيطرة على اقتصادنا. وكلما تعالت أصواتكم وكتبت اقلامكم وثبتت عليه اقدامكم كلما كانت السيادة قدركم. انتهى.

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شعارنا كان وما زال ويبقى  كلا كلا امريكا.  
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