المقالات

الهجوم على المرجعية ونواقيس الخطر  


 محمّد صادق الهاشميّ ||

 

قبل أعوام، وبعد أنْ أدركت أمريكا والصهيونية وأذنابهم أنّ المرجعية هي سرُّ قوّة الشيعة في العراق، وهي من حرّكت - بفتوى الجهاد الكفائيّ-  الجماهير لتُدافع عن الدولة العراقية، وأعادت لها هيبتها، وإلى العراق وحدته وأفشلت كلّ ما كان يراد ويخطط له في دوائر إسرائيل والصهيونيّة والبيت الأبيض، لهذا السبب شنّت القنوات المرتبطة  بالصهيونية هجومَها على مراجع النجف الأشرف لتسلبّ الشيعةُ في العراق أهمّ عناصر قوّتهم، ولتجرّدهم من أدوات انتصارهم، وتفكك كلّ صمامات الأمان وتبقيهم هُمل,  وليس الأمر غريباً أبداً، فنحن والوهابية، وقذارات البعث والصهيونية في حربٍ لا هوادة فيها، ولا يمكن أنْ تنتهي, إنّما الغريب هو أنْ تتصدّي بعض الأقلام المحسوبة على التشيّع بالتشهير والتشنيع لإكمال دورة العمل الهجوميّ على التشيع  من خلال ضرب مرجعيته؛ لإسقاطها بعد أنْ أسقطت كُلّ التجربة الإسلامية وكلّ السياسيين .

نسمع ونقرأ  أنّ المرجع الفلاني يأتمرُ بأمر أمريكا، والآخر يقف ضدّ الجهة الفلانية، وأنّ الآخر قدّم العراق على طبق من ذهبٍ إلى العلمانيين, ونلاحظ بين فترةٍ وأخرى - خصوصا في الأيام الأخيرة - استهداف سماحة المرجع السيّد محمّد سعيد الحكيم (مرّة) بادّعاء ارتباط بعض مسؤولي الهيئات الدينية الرسمية به، مثل مدير ديوان الوقف الشيعيّ، ومسؤول أحد العتبات المقدّسة ، و(أخرى) من خلال تسقيط رخيص،  مع أنّ سماحته نأى بنفسه عن كُلّ ذلك، ونفى مكتبه ذلك صراحة، وقد تواصلتُ شخصيا مع نجله فأكّد النفي أيضا ،ونفس المسؤولين المعنيين ينفون ذلك أيضا إلا أنّ البعض يروم تسقيط المرجعية الدينية بهذه الادّعاءات الكاذبة و غيرها التي لا تنقطع.

وإنّني بحكم معاشرة سماحة السيّد المرجع سنين عديدة في الأقسام المغلقة في سجن (أبي غريب) على دراية تامّة برؤى سماحته، أعرف أنه يركّز في نشاطه على الجانب العلميّ و الدينيّ والتبليغيّ والاجتماعيّ الواسع داخل العراق وخارجه ،وليس لواحدٍ من أنجاله و المحيطين به أيّ انتساب أو توقّع من المسؤولين.

وأنا على علم ويقين أنّ المرجع السيّد محمّد سعيد لم يدعمْ أيَّ سياسيّ، أو مسؤول حتّى مَنْ يشترك معه في الانتساب الأسريّ.

نعم أشهد شهادتي هذه، وأنا على يقين أمام ربّي ليحيا من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولأنيّ أحترم قلمي، وأعتبره ذخيرتي وتاريخي الذي صنعته بدم أخوتي وأهلي وعشيرتي وكلّ المجاهدين الشرفاء استنكر هذا الهجوم على المراجع، وأقفُ على أرضٍ صلبةٍ نافيا هذه التّهم عن المرجعية الكريمة

30/5/2020 م.

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الديمقراطية الامريكية..والتمييز العنصري  
لا تأمنوا  الجائحة !!
شحاته..سليماني..المهندس..!    
النُخَب .. وسياسة تدمير الشباب ..!!
اعذرني لا أصدق خدعة منظمات المجتمع المدني!؟
ترامب وإدارة الشيطان الأكبر  
الهجوم على المرجعية ونواقيس الخطر  
إصبع على الجرح؛ مندسين في مظاهرات أمريكا 
الخصم الأمريكي ونظرية الفراغ الوهمي..!
المسؤولية المجتمعية .. وتجاوز جائحة كورونا!!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك