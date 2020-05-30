أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  

محمد صادق الهاشمي ||

⭕ ايران تتحدى امريكا وقوتها وتمرغ انفها في وحل الهزيمة، وتسقط هيبتها وتتحدي جبروتها.

⭕ ايران تثبت لشعبها ولشعوب العالم الاسلامي انها جادة في حماية حلفائها.

⭕ ايران اكدت للعالم انتهت أسطورة القوة الأمريكية، وعلى شعوب العالم ان تترسم خطوات ايران في التحدي للخروج من ذل الاستكبار لتحفظ مستقبل امنها، وبهذا توسع محور المقاومة.

⭕ ايران اثبتت ان امريكا غير قادرة على حصارها اقتصاديا.

⭕ ايران اثبتت انها جادة في الرد على امريكا ومستعدة لضرب كل الأهداف الأمريكية ان هي اعترضت السفن الايرانية، وأمريكا تدرك ذلك .

⭕ ايران اثبتت انها تناصر المسلمين وغيرهم فان قيم الثورة الاسلامية الايرانية انسانية تقف مع كل إنسان مستضعف؛ لذا قال الامام الخميني ان الثورة الايرانية هي ثورة المستضعفين.

⭕ ايران أكثر جدية في الوقوف مع الأصدقاء والدليل ان الروس لم يقفوا مع فنزويلا خشية امريكا.

⭕ ايران سوف تحرك امريكا اللاتينية ضد امريكا وتناصر حركات التحرر هناك.

⭕ ايران توسعت وعادت دولة تتموضع في مصاف الدول الكبرى

⭕ايران ارسلت رسالتها الى الخليج والسعودية انها تمتلك رؤية ستراتيجية تجعلها تمد يدها الى كل أجزاء العالم.

⭕ ايران ارسلت الأقمار الصناعية الى مدارات العالم.

⭕ ايران بوصول سفنها الى فنزويلا أعطت درسا الى ال سعود انها تملك سلاحا مكنها ان تعبر كل البحار والمحيطات والمضائق بحركة استعراضية بأنها قادرة على تأمين وحماية الملاحة في الخليج بما تمتلكه من سلاح وإيمان.

⭕ ايران بعد الشهيد سليماني كما هي واقوى كما هي بعد الامام الخميني تحت ظل قيادة الخامنئي ؛لانها ثورة وليس حركة.

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