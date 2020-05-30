المقالات

أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  


محمد صادق الهاشمي  ||

 

⭕ ايران تتحدى امريكا وقوتها وتمرغ انفها في وحل الهزيمة، وتسقط هيبتها وتتحدي جبروتها.

⭕ ايران تثبت لشعبها ولشعوب العالم الاسلامي انها جادة في حماية حلفائها.

⭕ ايران اكدت للعالم انتهت أسطورة القوة الأمريكية، وعلى شعوب العالم ان تترسم خطوات ايران في التحدي للخروج من ذل الاستكبار لتحفظ مستقبل امنها، وبهذا توسع محور المقاومة.

⭕ ايران اثبتت ان امريكا غير قادرة على حصارها اقتصاديا.

⭕ ايران اثبتت انها جادة في الرد على امريكا ومستعدة لضرب كل الأهداف الأمريكية ان هي اعترضت السفن الايرانية، وأمريكا تدرك ذلك .

⭕ ايران اثبتت انها تناصر المسلمين وغيرهم فان قيم الثورة الاسلامية الايرانية انسانية تقف مع  كل إنسان مستضعف؛ لذا قال الامام الخميني ان الثورة الايرانية هي ثورة المستضعفين.

⭕ ايران أكثر جدية في الوقوف مع الأصدقاء والدليل ان الروس لم يقفوا مع فنزويلا خشية امريكا.

⭕ ايران سوف تحرك امريكا اللاتينية ضد امريكا وتناصر حركات التحرر هناك.

⭕ ايران توسعت وعادت دولة تتموضع في مصاف الدول الكبرى

⭕ايران ارسلت رسالتها الى الخليج والسعودية انها تمتلك رؤية ستراتيجية تجعلها تمد يدها الى كل أجزاء العالم.

⭕ ايران ارسلت الأقمار الصناعية الى مدارات العالم.

⭕ ايران بوصول سفنها الى فنزويلا أعطت درسا الى ال سعود انها تملك سلاحا مكنها ان تعبر كل البحار والمحيطات والمضائق بحركة استعراضية بأنها قادرة على تأمين وحماية الملاحة في الخليج بما تمتلكه من سلاح وإيمان.

⭕ ايران بعد الشهيد سليماني كما هي واقوى كما هي بعد الامام الخميني تحت ظل قيادة الخامنئي ؛لانها ثورة وليس حركة.

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا وأكذوبة الحرية  
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
العتبات المقدسة والمشاريع الخدمية نموذجاَ حركياَ  
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
ايران ..فنزويلا ، السفن " الخمس "المحملة بالتحدي  
🔹   فوضى بلد الحرية  🔹
عندما يحرق الامريكيون علم بلادهم فهذا يعني ...!  
متى يظهر البطل الامريكي الخارق؟!  
السفينة الأمريكية  في بحر هائج  وربان  احمق..!  
العراق في حضرة البطلين  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك