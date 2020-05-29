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ما هي فوائد كورونا.؟!..  


كندي الزهيري ||

 

ربما ضارة نافعة،  لا تستغرب من العنوان  ، قد يتسأل  البعض  هل لوكرونا فوائد بعد كل الذي حدث في العالم  ؟ ، الجواب على هذا السؤال  يكمن في ادلة  كثيرة  ،نعم نحن نرى حجم المأساة  التي يعانيها  الشعوب العالم  ،والشعور الحزين  بفقد احبائهم  واصدقائهم  ،والرعب  الرهيب  الذي ضرب النظام العالمي  في كافة المجالات،  حتى ذهب البعض  إلى التوديع  العالم  كما حدث في ايطاليا  وغيرها  .

برغم من كل هذه المأساة والاف  الجثث  وملايين الاصابات ، لكن يجب أن ننظر إلى كورونا  من جهة أخرى ، نحن ننظر الى النصف الفارغ من الكوب ، فننظر جميعا   إلى الجزء الاخر منه .

من الواجب  شكر وكورونا  التي حاول الآخرين  ان يستخدمونها  لفرض هيمنتهم على الشعوب  لكن  تحول السحر على الساحر  .

من فوائد كورونا  على كافة المستويات هي :

١_  انخفاض تلوث الهواء  ،كشفت صور  تم بثها  من قبل وكالة الفضاء  بأن نسبة التلوث البيئي  تراجع  في كافة  أنحاء الارض ،فابعد خطر طبقة الأوزون  وهذا بسبب  توقف المصانع  التي تطلق السموم إلى الجو عبر الهواء  ، وكان نتيجة ذلك السرطانات  بأنواعها  التي تصيب  العالم  .

٢_ تخفيف الضغط  على  الشوارع  مما قلل  الازدحام المروري  وانبعاث  ثاني اوكسيد الكربون  من السيارات الذي  يسبب  امراض الرئة  ، إضافة  الى العامل  النفسي.

٣_ انخفاض الطلب على  الأكل السريع  ،الذي يكون غير صحي بالعادة  ، مما جعل العالم  يتجه إلى  الطعام الصحي  والنظيف  ، مما ساعد على تقليل من الإصابات الناتجة من ذلك الطعام.

٤_  توفير أموال الدولة  ، حيث ساعد على خفض  الإفادات والسفر لكبار  مسؤولين  في كل انحاء العالم  ،والكل  يعلم بحجم  الاموال التي تصرف على  تلك  السفريات  ،وهذا ساعد الخزينة الدول على التعافي  .

٥_ تقيد حركة المسؤولين  ،وهذا ما ساعد بشكل ملحوظ  على تخفيف  نفقات  الصرف  على العجلات  وغيرها  من المصاريف الناتجة  من ذلك التحرك.

٦_  على مستوى الايماني ، فقد عرف الانسان  حجمه  ومدى ضعفه  وضرورة الرجوع  إلى  الخالق  سبحانه وتعالى  ،فلا مخرج  له إلى بذلك  .

٧_ اغلاق  بيوت الرذيلة  والفساد  التي كانت تضج  بكل منكر  ، وهذا ساعد على تنافر بعض  الناس  منها والحفاض على أموالهم

٨_ تعزيز  الثقافة الصحية  ،كثير  من الاعلانات كانت تحث على النظافة الصحية  ،كورونا  جعل العالم  يتجه  وبحرص  على ضرورة  الالتزام بالنظافة.

٩_ عززت  الاواصر الاجتماعية  والتعاون  بين ابناء المجتمع  ،والتكافل  الاجتماعي  وغيرها  من الروابط  التي ساعدة  على تجاوز هذه الأزمة  ، فأصبح المجتمع  عبارة عن جسد واحد .

١٠_ تعزيز اواصر الاسرية  ،مما ساعد على الانتباه  الاب  والام  إلى أبنائهم  والجلوس معهم  أطول فترة ممكنة  وهذا بدورة  غير كثيرا  في نفسية  الاسر  وخاصتا تلك التي تعاني  من المشاكل .

١١_  تحول الصرف من العسكري إلى الصحي وعلمي وهذا هو المجال المطلوب ان يتم الصرف فيه.

١٢_ اعطت صورة مغايرة عما كان يتحدث عنه  الدول المتقدمة، لتظهر لنا حجم وخطورة الثغرة في تلك الدول ، لتعلن حجم الحقيقي لها  بأن تطوركم ما هو الا صورة من الوهم ليس الا.

١٣_ ساعد الكثير ممن كانوا مهاجرين الا طلب العودة إلى أوطانهم بعدما اتضح لهم حجم الخدعة من تطور المزيف.

١٤_ اتضح للعالم  بأن  فايروس لا يرى بالعين  المجردة  جعلهم  مرعوبين فلم تنفعهم  كل تلك الترسانة النووية والعسكرية من مواجهة ذلك الفايروس انما اصبحت خردة لا فائدة منها.

١٥_ انهاء التميز بين الدول والشعوب  العالم  فانتهت تلك التصنيفات  التي وضعها  الشيطان من أجل إهانة  الإنسان  التي كانت مبنية على  اساس التطور العالمي او الخلقي  او المالي  فكل تلك المسميات سقطت  وأصبح كل العالم  سواسية  .

اخر ما نختم به ،هل ادركنا حجمنا الحقيقي  وضعفنا  ،هل سنتخلى على عنجهيتنا الفارغة  ،هل سنعود الى رشدنا  ام نحتاج إلى هزة أخرى؟؟، (( يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ((

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